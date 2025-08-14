La entrerriana Ámbar Carrizzo se despidió de La Voz Argentina 2025 Ámbar Carrizzo fue eliminada de La Voz Argentina 2025 en la etapa de Knockouts, dejando una fuerte impresión por su talento y estilo personal. 14 de agosto 2025 · 08:34hs

La gualeguaychuense Ámbar Carrizzo quedó eliminada de La Voz Argentina.

La cantante de Gualeguaychú, Ámbar Carrizzo, finalizó su participación en La Voz Argentina 2025 luego de presentarse en la etapa de Knockouts con una emotiva versión de “Un bossa más”, tema de Zoe Gotusso. En esta ronda, fue el dúo Miranda —sus coaches— quienes tomaron la difícil decisión de darle continuidad a Pablo Cuello, su contrincante, que interpretó “Quédate” de Quevedo.

Carrizzo había comenzado con fuerza su recorrido en el programa: pasó con éxito las audiciones a ciegas y superó la fase de batallas, lo que la llevó a medirse en los KO, instancia en la que cada artista compite directamente con otro integrante del mismo equipo, bajo la mirada atenta del jurado.

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con "Cha Cha Cha"

LEER MÁS: La gualeguaychuense Ámbar Carrizzo brilló y continúa en La Voz Argentina Aunque no logró avanzar a la siguiente etapa, su participación dejó una marca destacable. La joven artista fue reconocida por su estilo propio, una voz suave pero con personalidad, y una presencia escénica que no pasó desapercibida.