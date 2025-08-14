Uno Entre Rios | Escenario | Ámbar Carrizzo

La entrerriana Ámbar Carrizzo se despidió de La Voz Argentina 2025

Ámbar Carrizzo fue eliminada de La Voz Argentina 2025 en la etapa de Knockouts, dejando una fuerte impresión por su talento y estilo personal.

14 de agosto 2025 · 08:34hs
La gualeguaychuense Ámbar Carrizzo quedó eliminada de La Voz Argentina.

La gualeguaychuense Ámbar Carrizzo quedó eliminada de La Voz Argentina.

La cantante de Gualeguaychú, Ámbar Carrizzo, finalizó su participación en La Voz Argentina 2025 luego de presentarse en la etapa de Knockouts con una emotiva versión de “Un bossa más”, tema de Zoe Gotusso. En esta ronda, fue el dúo Miranda —sus coaches— quienes tomaron la difícil decisión de darle continuidad a Pablo Cuello, su contrincante, que interpretó “Quédate” de Quevedo.

Carrizzo había comenzado con fuerza su recorrido en el programa: pasó con éxito las audiciones a ciegas y superó la fase de batallas, lo que la llevó a medirse en los KO, instancia en la que cada artista compite directamente con otro integrante del mismo equipo, bajo la mirada atenta del jurado.

lanzan un libro sobre el puerto nuevo de parana, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

fabio alberti y alfredo casero vuelven al teatro 3 de febrero con cha cha cha

Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con "Cha Cha Cha"

LEER MÁS: La gualeguaychuense Ámbar Carrizzo brilló y continúa en La Voz Argentina

Aunque no logró avanzar a la siguiente etapa, su participación dejó una marca destacable. La joven artista fue reconocida por su estilo propio, una voz suave pero con personalidad, y una presencia escénica que no pasó desapercibida.

Ámbar Carrizzo La Voz Argentina Gualeguaychú
Noticias relacionadas
parana lee: la editorial de entre rios presente en la feria del libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

bombatomika vuelve a los escenarios con dos fechas en entre rios

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

“Otras Formas de Intervenir Fotografías”

Taller gratuito para aprender nuevas formas de intervenir fotografías

chapa & castelo vuelven a parana con una noche de house y electronica en hierlam xl

Chapa & Castelo vuelven a Paraná con una noche de house y electrónica en Hierlam XL

Ver comentarios

Lo último

Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Ultimo Momento
Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Cuando más lo necesité, me negó ayuda: fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

"Cuando más lo necesité, me negó ayuda": fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Independiente se complicó con una derrota ante Universidad de Chile

Independiente se complicó con una derrota ante Universidad de Chile

Paraná ganó por penales y avanzó en la Copa País

Paraná ganó por penales y avanzó en la Copa País

La provincia
Cuando más lo necesité, me negó ayuda: fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

"Cuando más lo necesité, me negó ayuda": fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

Feria del libro Paraná Lee: la grilla completa

Feria del libro Paraná Lee: la grilla completa

Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con Cha Cha Cha

Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con "Cha Cha Cha"

Monchito Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación

Dejanos tu comentario