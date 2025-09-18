Nicki Nicole, nominada a los Premios Grammy

Nicki Nicole fue nominada en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana” por “NAIKI”, un proyecto de 9 canciones donde volvió a los géneros que marcaron el inicio de su carrera. Con este reconocimiento, Nicki alcanza un total de ocho nominaciones a lo largo de su trayectoria, consolidándose como una de las voces más destacadas de la música en español.

Lanzado el 21 de noviembre de 2024, el disco debutó en el Top #9 Global de Spotify y ya supera los 150 millones de streams en plataformas digitales. El álbum fue producido junto a Tatool e incluye grandes colaboraciones con Duki y Khea. Uno de los adelantos más esperados luego de filtrarse en redes fue “We Love That Shit” junto a Khea, cuyo videoclip alcanzó el puesto #3 global entre los más vistos en YouTube. A eso se suma “MÁSCARA”, que llegó al #4 global en YouTube. Fue nominada en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana”.

Con este proyecto, Nicki Nicole lleva al frente a Naiki, transformando su apodo en un manifiesto artístico auténtico. En una entrevista con Variety, explicó: “Naiki es la persona que yo soy en mi día a día, sin miedos, sin ataduras. Es la que da un paso al frente y dice lo que tiene que decir. Y siento que este disco abarca eso”. El álbum representa su versión más directa y personal, reflejada en letras que profundizan en vivencias reales desde el género urbano como lenguaje central.

Desde “Wapo Traketero” en 2019, Nicki Nicole se consolidó como una de las voces femeninas más influyentes de la música urbana latina. Se presentó en escenarios internacionales como The Tonight Show with Jimmy Fallon, NPR Tiny Desk y Coachella, y agotó 9 Movistar Arena en Buenos Aires. Reconocida con premios como los Spotify Awards, Premios Gardel y Los 40 Music Awards, también fue destacada por medios como The New York Times, Rolling Stone y Vogue. Hoy es una de las artistas argentinas más escuchadas en el mundo, habiendo llegado al puesto #186 global en Spotify con 28 millones de oyentes mensuales.