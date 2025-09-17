Feria del Centro: emprendedores entrerrianos proyectan sus marcas a nivel nacional

Cerca de 50 marcas entrerrianas participaron de la Feria del Centro, que se realizó en el Centro Cultural Córdoba y convocó a más de 100 mil visitantes

Cerca de 50 marcas entrerrianas participaron de la Feria del Centro , que se realizó en el Centro Cultural Córdoba y convocó a más de 100 mil visitantes. La iniciativa contó con la organización conjunta de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Dirección de Industrias Culturales y Creativas y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La Feria del Centro se consolidó como una plataforma regional de visibilización de la producción local, promoviendo la circulación de bienes culturales y generando oportunidades concretas de comercialización, articulación e intercambio. Entre los rubros presentes se destacaron indumentaria, joyería y orfebrería, editorial, arte impreso, objetos utilitarios y decorativos, y accesorios.

La secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, Paula Vicari, destacó: “El trabajo conjunto nos permite generar nuevas oportunidades de crecimiento para los emprendedores entrerrianos y proyectar sus marcas a nivel nacional e internacional”.

Por su parte, Rocío Rezett, directora de Industrias Culturales y Creativas de la provincia, señaló: “Es histórico lo que está sucediendo, que estamos pudiendo unir la cultura con el desarrollo económico. Este acompañamiento es la impronta que queremos marcar con este gobierno”.

Los emprendedores también expresaron su satisfacción. Agostina Magliocchini, de la marca Ho Visto, afirmó: “La feria fue un éxito, terminé con la estantería vacía y el corazón lleno”.

Morella Zabalegui, de Morareciclable (MOR), agregó: “Volví feliz. Fue mi primera feria con MOR y poder dar a conocer lo que hago, además de las ventas, fue increíble y muy bien recibido”.

Mariana Ardissono, de MA, comentó: “Fue grandioso, inspirador. Creo que la pasión fue el punto de unión entre todos, organizadores y participantes”.

Finalmente, Sol Yedro, de Dioi Cerámica, destacó la oportunidad de crecimiento: “Sumé contactos para dar otro salto en la productividad, que es hacer envíos a otra provincia y seguir profesionalizando y puliendo estrategias para la próxima feria”.