La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

Durante el mes de octubre, las instituciones educativas de Paraná y alrededores podrán participar de dos actividades artístico-pedagógicas organizadas por el Equipo de Educación Por El Arte de Teatro del Bardo , que combinan trabajo en el aula con la experiencia de asistir al Teatro 3 de Febrero de la ciudad.

La primera propuesta se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre a las 10, y estará centrada en la reflexión sobre los derechos de las y los trabajadores a partir de hechos históricos entrerrianos. El disparador será el espectáculo “Pánfilos”, que relata los acontecimientos del 1 de mayo de 1921 en Gualeguaychú, en medio de actos simultáneos de la Liga Patriótica y los trabajadores federados, donde el caos y la lucha social se mezclan con la vida artística de tres actores del Cuadro Filodramático Pánfilos. La obra aborda la urgencia, la anarquía, el feminismo y el amor, y combina el ensayo teatral con la tragedia histórica.

Ficha técnica de “Pánfilos”

Dramaturgia colectiva

Actúan: Valeria Folini, Gabriela Trevisani y Tovio Velozo

Vestuario: Solange Franco, con asesoramiento de Laly Mainardi (Sastrería Teatral Municipal)

Asesor musical y tanguero: Guillermo Lugrin

Intérprete (guitarra): Maru Figueroa

Dirección: Walter Arosteguy

Producción general: Teatro del Bardo

La segunda actividad se realizará el miércoles 22 de octubre a las 10 con “Fedra en Karaoke”, inspirada en el mito de Hipólito y la tragedia clásica. La propuesta invita a reflexionar sobre identidades y géneros, vinculando los textos antiguos con la realidad contemporánea. Los espectadores participan activamente en una fiesta karaoke organizada por la anfitriona, que pone a disposición todos los elementos para cantar mientras se desarrolla la reflexión pedagógica.

Las actividades son aranceladas. Para reservas e informes, comunicarse al 3434565942 (Valeria Folini) o al correo [email protected].