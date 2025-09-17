Uno Entre Rios | Escenario | Teatro

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

Durante el mes de octubre, las instituciones educativas de Paraná y alrededores podrán participar de dos actividades artístico-pedagógicas organizadas por el Equipo de Educación Por El Arte de Teatro del Bardo

17 de septiembre 2025 · 12:44hs
Teatro del Bardo

Teatro del Bardo
La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

Durante el mes de octubre, las instituciones educativas de Paraná y alrededores podrán participar de dos actividades artístico-pedagógicas organizadas por el Equipo de Educación Por El Arte de Teatro del Bardo, que combinan trabajo en el aula con la experiencia de asistir al Teatro 3 de Febrero de la ciudad.

Teatro del Bardo (2)

Teatro del Bardo presenta las propuestas artístico-pedagógicas

La primera propuesta se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre a las 10, y estará centrada en la reflexión sobre los derechos de las y los trabajadores a partir de hechos históricos entrerrianos. El disparador será el espectáculo “Pánfilos”, que relata los acontecimientos del 1 de mayo de 1921 en Gualeguaychú, en medio de actos simultáneos de la Liga Patriótica y los trabajadores federados, donde el caos y la lucha social se mezclan con la vida artística de tres actores del Cuadro Filodramático Pánfilos. La obra aborda la urgencia, la anarquía, el feminismo y el amor, y combina el ensayo teatral con la tragedia histórica.

Drazen Princic y Marita Cortés

"Los Vermichelis, delivery de cuentos" llegan a la Sala Saltimbanquis

Catarsis divina

Tres estrenos de Teatro del Bardo inauguran la nueva sala del Juan L. Ortiz

Ficha técnica de “Pánfilos”

  • Dramaturgia colectiva

  • Actúan: Valeria Folini, Gabriela Trevisani y Tovio Velozo

  • Vestuario: Solange Franco, con asesoramiento de Laly Mainardi (Sastrería Teatral Municipal)

  • Asesor musical y tanguero: Guillermo Lugrin

  • Intérprete (guitarra): Maru Figueroa

  • Dirección: Walter Arosteguy

  • Producción general: Teatro del Bardo

La segunda actividad se realizará el miércoles 22 de octubre a las 10 con “Fedra en Karaoke”, inspirada en el mito de Hipólito y la tragedia clásica. La propuesta invita a reflexionar sobre identidades y géneros, vinculando los textos antiguos con la realidad contemporánea. Los espectadores participan activamente en una fiesta karaoke organizada por la anfitriona, que pone a disposición todos los elementos para cantar mientras se desarrolla la reflexión pedagógica.

Las actividades son aranceladas. Para reservas e informes, comunicarse al 3434565942 (Valeria Folini) o al correo [email protected].

LEER MÁS: Vuelve "La Jaula", el show de Pablo Millán con una edición especial por el Día de la Primavera

Teatro Paraná artístico-pedagógicas Teatro del Bardo
Noticias relacionadas
Nieves Rosell Cuarteto presenta Songbook Brasil en Paraná

Nieves Rosell Cuarteto presenta Songbook Brasil en Paraná

Pablo Millán

Vuelve "La Jaula", el show de Pablo Millán con una edición especial por el Día de la Primavera

Gauchito Club

Gauchito Club y 1915 se unen en un show explosivo en Santa Fe

Las Hermanas Bongio

Las Hermanas Bongio compartieron folklore en La Red Paraná

Ver comentarios

Lo último

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

Ultimo Momento
Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Agustín Franzoni fue repudiado tras declarar que guardaba videos íntimos de sus exparejas

Agustín Franzoni fue repudiado tras declarar que guardaba videos íntimos de sus exparejas

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

Mauricio Chiementín: Atlético Paraná quiere recuperar lo que logró en su historia

Mauricio Chiementín: "Atlético Paraná quiere recuperar lo que logró en su historia"

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

La provincia
Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

Dejanos tu comentario