Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal La cantante rosarina, Nicki Nicole, se refirió por primera vez a su relación con Lamine Yamal. "Estoy muy felíz y enamorada". 11 de septiembre 2025 · 10:23hs

Nicki Nicole se refirió por primera vez a su relación con Lamine Yamal durante un evento en España. La artista se mostró sonriente y agradecida por el cariño que recibe en Barcelona, al tiempo que dejó en claro que atraviesa una etapa de felicidad tanto personal como laboral.

Feliz y enamorada La cantante rosarina habló desde España sobre su presente sentimental y profesional, despejando rumores de crisis con el futbolista del Barcelona. En las últimas semanas circularon rumores que cuestionaban el vínculo entre la cantante y el futbolista. Sin embargo, Nicki Nicole se encargó de despejarlos: “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, expresó ante los medios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nicki.nicole LEER MÁS: Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole Consultada directamente sobre su presente sentimental, la artista fue categórica: “Muy feliz. Estoy muy enamorada y muy feliz”. Sus declaraciones se producen poco después de que Lamine Yamal dejara entrever su entusiasmo en redes sociales, donde un video de su compañero de selección, Nicolás Williams, mostraba una foto junto a una mujer en su celular con el comentario: “Mi chaval está enamorado”.