Nicki Nicole anunció una nueva fecha en el Movistar Arena

Cuándo la cantante anunció la primera fecha en el Movistar Arena aseguró: "Alma abarca todo lo que soy, mi pasado, mi presente y mi futuro". En abril, Nicki presentó "qué le pasa conmigo?", una colaboración con el español RelsB que va a formar parte del nuevo álbum. "Es un álbum súper lindo, siento que a la gente le va a gustar mucho. De él forman parte gente que admiro mucho, tanto productores como gente de la industria. Siento que es un gran álbum, se hizo esperar, pero valió la pena", contó la cantante sobre su último disco.

El tracklist del trabajo está compuesto por "Ya no", "Dispara" con Milo J, "No voy a llorar", "8 AM" con Young Miko, "Se va 1, llegan 2", "Llamame", "Qué le pasa conmigo?" con Rels B, "Tuyo", "Caen las estrellas" con YSY A y "Tienes mi alma".

La artista realizó sus últimas presentaciones en República Dominicana y Guatemala. La última aparición pública fuera del ámbito musical Nicki fue una participación como jurado en el reality de talentos musicales de Netflix "La Firma", el primero que la empresa de streaming distribuyó en Latinoamérica.

Además, Nicole anunció una fecha en Chile para el 24 de agosto en el Movistar Arena de Santiago y prepara un show en México el próximo 2 de noviembre. Las entradas para la actuación porteña comenzarán a venderse desde este miércoles a las 11.