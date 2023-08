Nicki Nicole abrió su "alma" en su cumpleaños

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nicki.nicole

“¡Qué locura estar acá! Buenas noches a toda mi gente del Movistar Arena. A toda mi gente de Argentina. Estoy muy, muy contenta por esta noche tan especial”, dijo Nicki Nicole, al comienzo del show. Feliz y emocionada, continuó: “Gracias a todos por estar presentes. Es un placer. Muchísimas gracias por el cariño. Los amo con todo mi corazón. No hay mejor cumpleaños que este”.

A lo largo de la hora y media que duró el mega show de Nicki Nicole, sonaron Se va 1 llegan 2, Cuando te veo, Colocao, Mala vida, 8 AM, Llamame, Entre Nosotros, No voy a llorar y X eso bb. Al momento de interpretar Otra Noche, canción que hizo con Los Ángeles Azules, Nicki se bajó del escenario para estar cerca de su público y la conexión se convirtió en un ida y vuelta de cariño, ¡con beso a una fan incluido! Luego de abrazarlos y de recibir regalos de sus admiradores, la cantante le preguntó a una joven cuánto años tenía. “21″, le dijo ella. Luego de obtener el consentimiento de la seguidora, se dieron un pícaro piquito.

Radiante y con una energía arrolladora sobre el escenario, la cantante siguió cautivando al público con su dulce voz y su carismática personalidad. Como era de esperar, Mamichula formó parte del repertorio y no solo la voz de Trueno, exnovio de Nicki Nicole, fue protagonista del tema. También se proyectaron imágenes del rapero en una de las tres enormes pantallas que montaron en la escena. Al finalizar la canción, Nicki le agradeció al público por el amor y por el respeto con la que siguen recibiendo tan significativa canción, a ocho meses de separarse de Trueno.

Acto seguido, el espectáculo continuó con Ya no, Plegarias, Años Luz, Nota, Tuyo, Ella no es, No toke mi naik y Marisola. En Plegarias, Nicki conectó profundamente con el público y fue ovacionada al finalizar el tema. Dejando fluir las lágrimas, la cantante les agradeció: “Los amo con todo mi corazón. Realmente no saben lo que significa para mí poder acompañarlos con mi música. Estoy muy feliz”.

Emilia Mernes sorprendió al público de Nicki Nicole al salir a escena con Intoxicao. La efervescente reacción de la gente hizo vibrar al Movistar Arena y las cantantes les retribuyeron con una gran performance en la que no faltaron las risas, el amor ni los guiños cómplices entre las amigas. Otro explosivo momento fue cuando apareció Milo J para cantar junto a Nicki Nicole uno de los nuevos hits de la rosarina, Dispara.