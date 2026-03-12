El Indec informó que la inflación fue de 2,9% en febrero

El Indec informó que la dinámica inflacionaria replicó el número de enero y y acumuló 33,1% en los últimos 12 meses.

Desde el Indec explicaron que la variación acumulada de la inflación en 2026 es de 5,9 por ciento.

La inflación en febrero fue de 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , lo que implicó el mismo número que marcó en enero. Con ello, en los últimos 12 meses, la variación fue de 33,1% y en lo que va del año acumula una suba de 5,9 por ciento.

Cuando la expectativa por parte del presidente Javier Milei es que luego de marzo comience el sendero a la baja del indicador para que en julio-agosto comience con cero.

Según los datos difundidos por el Indec, décimo mes consecutivo que no se registra una desaceleración intermensual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que experimentó una escalera ascendente desde el piso de 1,5% de mayo de 2025.

Los aumentos registrados durante febrero

La mayor suba mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 6,8%, impulsada por incrementos en las tarifas de servicios públicos y cambios en los criterios para otorgar subsidios en varias provincias. Alimentos y bebidas no alcohólicas ocupó el segundo lugar, con una variación de 3,3 por ciento.

En cuanto al impacto sobre el índice regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró la incidencia mensual, debido principalmente al alza en carnes y sus derivados, salvo en la región patagónica, donde la mayor influencia provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las divisiones que menos variaron en febrero de 2026 fueron bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no mostró cambios. Entre las categorías, los precios Regulados encabezaron los aumentos con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, con 3,1%, mientras que los productos Estacionales registraron una baja de 1,3 por ciento.

La proyección del Gobierno de Javier Milei

El mercado y el Gobierno estaban atentos a la publicación del Indec, ya que marcará el tono de las discusiones sobre precios, salarios y contratos en el inicio del 2026. Pero las proyecciones de consultoras privadas no anticipan variaciones significativas respecto al mes anterior y, de acuerdo a estas proyecciones, el índice de Precios al Consumidor (IPC) se iba a ubicar entre 2,8% y 3 por ciento.

Entre las consultoras, la proyección más optimista correspondía a Analytica, que estima un IPC de 2,8% para febrero, lo que implicaría una desaceleración mínima de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior. En el otro extremo, Eco Go prevé una inflación de entre 2,9% y 3%, lo que marcaría una ligera aceleración respecto al dato de enero. Similar a la consultora de C&T, en donde estiman que se ubicará en 2,9%.

Detrás del IPC nacional puede haber cuestionamientos, dada la decisión que tomó el Gobierno a principios de año de no cambiar la fórmula de inflación. Lo que implicaba la actualización de la canasta de consumos de 2004 por la de 2017/2018, y con ello, que los servicios tengan más peso que los bienes, en un contexto de cambio del esquema de subsidios. El Gobierno justificó la postergación al afirmar que la modificación se implementará cuando se consolide la desaceleración de precios. Proyectan que esto ocurrirá en julio o agosto.

Cómo sigue la inflación

Las expectativas del mercado también se reflejan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El último informe mostró que los analistas y consultoras ajustaron al alza sus proyecciones para febrero: estimaron que la inflación de febrero sería 2,7%, un valor que supera por 0,6 puntos porcentuales el pronóstico que figuraba en la consulta anterior.

Los pronósticos para marzo también subieron: ahora esperan que la inflación ronde el 2,5%, cuando antes proyectaban 2,2 por ciento. El presidente Milei reiteró en una entrevista que la desaceleración de la inflación comenzará luego de marzo y que el índice mensual podría empezar “con cero” en junio o agosto. Las estimaciones privadas, sin embargo, calculan que en junio el IPC será de 1,7% y en agosto de 1,5%. Para todo 2026, el consenso de consultoras prevé una inflación de 26,1 por ciento.

La novedad de la semana fue que la inflación núcleo escaló 1,8%, por alzas en Educación y Carnes, que aportaron 0,4 y 0,3 puntos porcentuales respectivamente. A su vez, los precios estacionales descendieron0,7%, debido a la estabilidad en el rubro indumentaria y bajas en frutas y verduras.

Una estimación más favorable hizo la consultora Analytica: en la primera semana de marzo registró una variación semanal del 0,4% en Alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires, con un aumento promedio de 2,7% en las últimas cuatro semanas y una proyección en torno al 2,8% para marzo.

Entre los aumentos más notorios de la primera semana del mes, Analytica destacó el de Pescados y mariscos, con un alza de 7%, seguido por el de Carnes y derivados, con 4,9%, que hace meses viene presionando sobre el IPC. En contraste, los precios de verduras y de panes y cereales mostraron menores incrementos: 0,9% y 0,7% respectivamente. Aunque todavía resta por verse de cuánto es el traslado a surtidores del aumento del precio de petróleo por el conflicto en Medio Oriente y con ello, al resto de la economía.