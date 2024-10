Nathy Peluso se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires y brindó un show explosivo

Nathy Peluso1.jpg

Las palabras de Nathy Peluso en el Movistar Arena

“Siento que estoy en el living con ustedes. ¡Es divino! ¿Están gozando, mi gente? Ahora es momento de sincerarnos. Hace 2 años nos vimos acá, hicimos dos Movistar, pero yo vine y les juro que estaba tan triste. Estaba feliz por estar acá, pero en mi vida pasé por un momento de mucha oscuridad. Estaba triste. No me encontraba. Estaba perdida. Lo juro que estaba guerreando para volver a sentirme ilusionada, para sentirme llena de luz, de energía, de esperanza”, profundizó.

“Ustedes son mi gran razón, y la música. Lo que siento cuando me subo acá, que se me eriza todo el cuerpo. En ese momento, me retiré, me fui a componer, a buscarme, a emborracharme, a llorar, a medicarme de todas las cosas que me podía medicar: de amor, de buena comida, de lloraderas, de angustia, de retiros, de terapia, de clonazepam, de lo que fuera, mi gente. Pero al final de tanto buscarme, me encontré y me siento feliz. Se lo quiero compartir porque ustedes son mi familia y nunca tengo la ocasión de contarles lo que me pasa. ¡Estoy tan agradecida con ustedes por bancarme a lo largo de los años!”.

“Ahora, me siento iluminada, me siento esperanzada, me siento con energía positiva. ¿Y saben por qué? Porque me perdí, ¡carajo! para encontrarme de nuevo. Nunca teman por perderse. Si se pierden, vean una gran posibilidad para volver a enamorarse de ustedes mismos, de sus posibilidades, de su valor. No pasa nada por estar mal. ¡Búsquense! Aprovechen esa oportunidad para ver más allá y decir ‘allá tengo que llegar, carajo’”, cerró.