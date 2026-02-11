An Espil y Secches llegan a HUB con un repertorio dedicado a Charly García

An Espil y Secches se presentarán el domingo 22 de marzo a las 21 en HUB, con un concierto centrado en canciones de Charly García

An Espil y Secches se presentarán el domingo 22 de marzo a las 21 en HUB, con un concierto centrado en canciones de Charly García.

El dúo toca junto desde 2024 y consolidó un formato a piano y voces que combina composiciones propias con interpretaciones del repertorio del músico argentino. En Buenos Aires se presentaron en espacios como el Teatro Caras y Caretas, Bebop y La Fábrica, ex estudio de grabación de García.

Piano y voces para Charly: An Espil y Secches se presentan en HUB

An Espil desarrolló un recorrido que atraviesa el soul, jazz y R&B, y en 2025 editó el álbum Laura Polines. Secches publicó Carte postale en 2015, ganó la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y actualmente produce su cuarto disco solista, además de participar como sesionista en diversos proyectos.

Los tickets pueden adquirirse en www.ticketway.com.ar y en puntos de venta habilitados en Santa Fe y Paraná. También está disponible la venta telefónica al 0342-155-764161.