Marcos Camino podría dejar Los Palmeras: ¿fin de una era en la cumbia santafesina? Marcos Camino podría dejar Los Palmeras, poniendo en duda el futuro del grupo tras la salida de Rubén Cacho Deicas. ¿Fin de una era para la cumbia santafesina? 10 de febrero 2026 · 14:27hs

Fuentes confiables de la cumbia santafesina aseguran que Marcos Camino, uno de los principales referentes de Los Palmeras, habría tomado la decisión de retirarse de los escenarios. Si la noticia se confirma, sería una nueva baja importante para el grupo, que ya había perdido a otro de sus pilares, Rubén Cacho Deicas, en el pasado.

La salida de Camino dejaría al grupo sin sus dos figuras más representativas, lo que pone en duda el futuro de la banda. Los Palmeras, que durante años han sido considerados el grupo más importante de la cumbia santafesina, enfrentan ahora un nuevo desafío: ¿Podrán seguir adelante sin sus máximos referentes?

El futuro de Los Palmeras en duda: Marcos Camino se retiraría de los escenarios Embed Mañana podria anunciarse el retiro de la escena de un pope musical santafesino... fin de una era. Ahora si. — CONI CHEREP (@ocherep) February 10, 2026 Por el momento, la noticia está generando gran expectativa, y los seguidores del grupo esperan más detalles sobre lo que podría ser el cierre de una era en la historia de Los Palmeras.