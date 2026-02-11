Todo el poder de Malinche estará en el Argentina Metal Fest 2026

La banda paranaense Malinche ganó la denominada Battle AMF en Rosario, donde hubo cerca de 100 bandas y solo seis llegaron a la final.

Malinche esta formado por Tomás, Miguel, el “Ruso” y Gabriel, quienes se codearan con bandas como CTM, Lethal y Asspera, entre otras

Rosario fue sede de la etapa final de la denominada AMF Battle, donde bandas del interior compitieron para poder ser parte de la segunda edición del Argentina Metal Fest, el 23 de mayo en Buenos Aires. Hasta allí llevó todo su poder Malinche , una de las agrupaciones más importantes que tiene la escena rockera de Paraná.

Luego de una tremenda presentación, y por decisión del jurado, los chicos empataron el primer lugar con Bardo (de San Francisco), aunque luego se decidió que ambos puedan estar en uno de los dos escenarios que habrá en el Golden Center de Parque Norte.

Un duro camino hasta la final

El “Ruso” Argento, la voz de Malinche contó a UNO cómo fue la experiencia que vivieron: “Nos anotamos y después de leer una lista enorme de condiciones decidimos participar. Hubo más de cien bandas de todo el país que se inscribieron y para la final quedaron seis. Por suerte nos tocó ganar”.

La verdad fue espectacular para nosotros y para la gente que nos sigue. La tribu de Malinche nos acompaña a todos lados, son muchos pibes y pibas metaleros que nos siguen por todos lados. Pasamos un día increíble en Rosario, estuvo espectacular y hubo mucha camaradería entre las bandas. Fue un despliegue impresionante de rock y metal, estamos contentos de haber quedado y de poder representar a Entre Ríos en este festival tan grande, donde vamos a estar rodeados de monstruos, que como siempre digo son bandas que escuchábamos de chicos o veíamos en los pósters o en los CDs. Hoy estamos tocando junto a ellos, así que para nosotros e impresionante”, agregó.

Argento destacó que “el nivel de bandas del interior fue increíble”.

“Es impresionante y la verdad que cualquiera de las bandas que hubiese ido hubiese estado bien porque el nivel era muy alto”, indicó.

El recorrido de Malinche

Para Malinche, este será otro logro alcanzado luego de un largo camino recorrido.

“Hemos ido a otros países a tocar, llevando nuestra música, que es lo más importante, haciendo lo que a uno le gusta, lo que uno cree, en lo que uno apuesta. Hemos evolucionado un montón como banda, hemos crecido juntos en este camino. Hemos tenido el privilegio de hacer buenos amigos también, como gente de Buenos Aires, bandas impresionantes que han compartido escenario con nosotros. Gente como el “Canario” de Plan Cuatro, que es una banda impresionante y que representa al país. Estamos muy agradecidos esperamos que este año se rompa todo también, como el año pasado donde la vara quedó muy alta”, manifestó.

El “Ruso” Argento también agradeció a César Andino de Cabezones: “Nos acompañó y fue parte del jurado, más que contentos por el tiempo que pasamos juntos”.

Por último, el cantante de Malinche pidió que la gente siga acompañado al heavy metal: “Necesitamos el apoyo de todos para poder seguir, que apoyen a las bandas porque de eso se trata esta movida. Cada recital nuestro es una fiesta y todos la pasamos bien. El único objetivo es divertirnos y crecer como personas y como banda”.

Malinche 2 Malinche en la presentación que realizó en Rosario.

La historia de Malinche

Malinche surgió en 2013 desde el barrio San Agustín en lo que fue la disolución de Ojo Rojo. Fue de la mano de José “Ruso” Argento en voz, Miguel Heltner en guitarra, Gabriel Blanco en el bajo y Manuel Larrea en batería (luego reemplazado por Tomás Bianchini).

Desde su creación comenzaron a tener un recorrido que no solamente llamó la atención de los metaleros de la capital provincial, sino también de otros lados. Tal es así que en 2019 fueron teloneros de Black Label Society en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, la banda del legendario guitarrista de Ozzy Osbourne, Zakk Wylde.

Con cuatros discos ya editados (Nuevo orden Volumen 1 y 2, Cría cuervos y Malinche en vivo), los chicos siguen dejando su huella en la movida metalera. Su estilo musical tiene una clara influencia de Pantera, “que es una banda que escuchamos mucho”. También reconocen el sonido de A.N.I.M.A.L., de Metallica y Megadeth.