Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Un fuerte choque entre camionetas se produjo este miércoles en la ciudad de Victoria . El hecho ocurrió poco después de las 18 cuando dos vehículos colisionaron en la intersección de Suipacha y Congreso. A pesar del violento impacto, ninguno de los conductores resulto con heridas de consideración.

El choque se produjo entre una Hilux color blanca, que circulaba por Suipacha al mando de un hombre joven que se topó con una Amarok gris, que circulaba por Congreso.

Todo indica que la Amarok se movía a una velocidad mayor a la prudencial en el marco urbano, al punto que golpeó a la Hilux sobre el frente desde la derecha, arrancándole plásticos y el capot, girándola más de 45 grados hacia la izquierda y desparramando plásticos en los siguientes 15 metros.

La Amarok, además, se desvió con el choque para chocar a un Corsa Classic gris que estaba estacionado, para hundirle el baúl unos 20 centímetros. La conductora de la Amarok quiso escapar del lugar, girando por 3 de Febrero, con el tren delantero deshecho, por lo que antes de llegar a Mitre no pudo seguir.

Afortunadamente no se deben lamentar lesionados, ni por parte de los conductores ni por parte de los peatones que a esa hora circulaban por la zona de la plaza Moreno. Al no haber lesionados, sólo intervino en el lugar personal de Inspección, con el objeto de asegurar los derechos que le corresponden a los propietarios de los vehículos afectados en los reclamos ante los respectivos seguros o las acciones civiles que consideren necesarias, indicó La Mañana de Victoria.