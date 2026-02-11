Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Uno Entre Rios | Escenario | Oro Verde Canta y Baila

11 de febrero 2026 · 15:03hs
Oro Verde prepara una nueva edición de Oro Verde Canta y Baila, que se realizará el viernes 14 de febrero en el predio Multieventos, ubicado en la intersección de Los Tordos y Los Sauces. El escenario principal quedará inaugurado a las 21 y reunirá a artistas locales y figuras de la región.

La grilla incluirá a referentes de la cumbia santafesina como Marcos Castelló y Los Lirios. También formarán parte del encuentro las Bastoneras Guardia del Paraná, Tolato Trío, Los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita, el Ballet Emovere y los ganadores del Certamen de Baile de esta fiesta. La conducción estará a cargo de Hernán Giuricich y Carolina Dumé.

Además de la propuesta musical y coreográfica, el evento contará con un patio gastronómico a cargo de instituciones de la localidad, que ofrecerán comidas típicas y minutas. La organización también dispondrá de stands de feriantes y emprendedores, con productos regionales y artesanales.

En cuanto a las entradas, las generales anticipadas para quienes no residan en Oro Verde tienen un valor de 5.000 pesos y se pueden adquirir de manera online a través de tickets.oroverde.gob.ar. Para residentes, las anticipadas cuestan 3.000 pesos y se venden en el Complejo de Piletas Municipal (Los Tordos y Los Sauces), de lunes a viernes de 13 a 19, con presentación de DNI que acredite domicilio.

El día del evento, en puerta, el valor será de 8.000 pesos para residentes y 10.000 pesos para no residentes. Los jubilados no residentes abonarán 5.000 pesos en puerta, sin modalidad online, mientras que los jubilados o pensionados oroverdenses tendrán ingreso gratuito. También podrán acceder sin costo las personas con discapacidad —con certificado y un acompañante— y los menores de 12 años, tanto residentes como no residentes.

