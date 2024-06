Murió el actor Donald Sutherland a los 88 años

Historia de vida del actor

Nacido el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, Sutherland fue un luchador desde su infancia, pues sobrevivió a serias enfermedades, incluyendo polio y fiebre reumática. Estudió ingeniería y teatro en la Universidad de Toronto antes de asistir a la London Academy of Music and Dramatic Art. Su carrera teatral lo llevó a trabajar en repertorios en Inglaterra y Escocia, y debutó en cine con la película de terror de bajo presupuesto Castle of the Living Dead (1964).

Con una trayectoria de más de seis décadas, Sutherland habitó una amplia gama de personajes en diversos géneros. Su primer gran éxito en el séptimo arte llegaría con The Dirty Dozen (1967), donde interpretó al soldado Vernon Pinkley. En su discurso de aceptación durante los Governors Awards, Sutherland expresó: “Ojalá pudiera dar las gracias a todos los personajes que he interpretado. Les agradezco por usar sus vidas para informar la mía”. Como muestra de su singular sentido del humor, también tomó prestada una cita de Jack Benny y dijo: “No creo merecer esto, pero tengo artritis y tampoco me lo merezco”.