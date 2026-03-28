Comienza el Torneo del Interior

Desde las 16 Estudiantes recibirá a Tala RC de Córdoba, por la primera fecha de la Zona 2 del Torneo del Interior A.

Los representantes de los 16 equipos durante la presentación del Torneo del Interior en Rosario.

Este sábado comenzará el Torneo del Interior Copa Zurich , con la disputa de la primera fecha del 23° TDI A. El torneo más federal del país, que tuvo su evento lanzamiento a principios de mes en Rosario, vuelve a la acción. Todos los partidos de esta jornada están programados para las 16.

Serán 16 equipos divididos en cuatro grupos. En la Zona 1 estarán Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby; en la Zona 2, Tala RC, Estudiantes de Paraná, Curne y Urú Curé; en la Zona 3, Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby; y en la Zona 4, Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.

Los partidos de la primera fecha serán GER vs Marista RC (Referee: Tomás Ninci, de Córdoba); Tucumán Rugby vs Mendoza RC (Agustín Altabe, de Córdoba); Estudiantes vs Tala RC (Juan Zubieta, de URNE); Urú Curé vs Curne (Joaquín Zapata, de Santa Fe); Universitario de Córdoba vs Jockey de Rosario (Gastón Roge, de Mar del Plata); Santa Fe Rugby vs Córdoba Athletic (Leandro Peker, de Misiones); Jockey Club de Córdoba vs Duendes RC (Tomás Bertazza, de URBA y televisado por Disney+); y Old Resian vs La Tablada (Francisco Tausch, de URBA).

Estudintes, uno de los candidatos

En los últimos años Estudiantes se ha posicionado como uno de los mejores equipos del país, lo cual demuestra siendo un serio protagonista en cada una de las competiciones que disputa.

El año pasado el equipo Albinegro llegó hasta semifinales, instancia en la que cayó ante Marista RC, equipo que a la postre terminaría consagrándose campeón, poniendo en aprietos al equipo mendocino gracias a un rugby de alto vuelo. Además, en la temporada 2024 fue finalista del TDI B, cayendo en la final contra La Tablada de Córdoba.

El CAE es uno de los mejores del Torneo Regional del Litoral (TRL), certamen en el que logró la histórica coronación en 2023, y ahora sueña con ratificarlo ante sus pares de todo el país.

Hoy iniciará su camino en el Parque Urquiza de la capital entrerriana, donde será anfitrión de un siempre difícil rival como lo es Tala RC de Córdoba. Con un plantel diezmado por la participación de sus jugadores en Capibaras XV, pero con el envión anímico que significó el triunfo en el clásico ante Rowing en el estreno del TRL el pasado fin de semana, el equipo comandado por Pedro Fontanetto quiere iniciar con el pie derecho este nuevo desafío que tiene por delante.

Por el Torneo del Interior B

Este sábado, también a partir de las 16, se jugarán las reválidas del 20° TDI B. Los partidos serán: Cardenales RC vs Taraguy RC (Juan Martínez, de Cuyo); Jockey Club de Tucumán vs Universitario de San Juan (Juan Vega, de Rosario); Sociedad Sportiva vs Neuquén RC (Esteban Baeck, de URBA); Tigres RC vs. Jockey de Venado Tuerto (Pedro López Vildoza, de Tucumán).

Una vez concluidas las reválidas, se confeccionará el fixture del TDI B 2026.

La historia del Torneo del Interior

El Torneo del Interior se realiza desde 1998, y desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B. El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino.

Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.

En la temporada anterior se produjeron las históricas consagraciones de Marista RC por primera vez en la categoría A, y de Tucumán Rugby en el B.