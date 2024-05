Murió Bernard Hill, el actor que interpretó al rey Theoden

Como Theoden, Bernard Hill fue responsable de algunos de las momentos más memorables de la trilogía de JRR Tolkien. Sus conmovedores discursos en Helm’s Deep y la carga de los Rohirrim en Minas Tirith se hicieron aún más icónicos gracias a su magistral entrega.

A modo de biografía

Nació en Blackley, Gran Mánchester (Reino Unido) y asistió a la Xaverian College, aunque en aquel momento era más conocida como Xaverian School, y luego al Manchester School of Theatre, junto a Richard Griffiths. Se graduó en 1970.

Hizo su debut en el escenario en John, Paul, George, Ringo... and Bert, de Willy Russell, en 1974. Continuó con carrera como actor a ambos lados del Atlántico, protagonizando producciones británicas y americanas tanto en cine o en televisión como en los escenarios.

El prestigio le llegó con el papel de Yosser Hughes, un hombre de clase obrera en crisis, en la serie para la BBC de Alan Bleasdale, The Black Stuff (1979) y su secuela, Boys from the Blackstuff (1982). Su personaje y las frases de este se hicieron muy populares entre los críticos del gobierno de Margaret Thatcher, debido al elevado desempleo.[cita requerida] Hill había trabajado antes en pequeños papeles para la televisión británica, donde destacó su aparición como el soldado romano Valerius Gratus en Yo, Claudio (1976).

Además de papeles de televisión, trabajó en diferentes proyectos para la gran pantalla, como su papel de juez de instrucción en la película de Peter Greenaway Conspiración de mujeres (1988), y Shirley Valentine (1989). Pero comenzó a ser conocido por su participación en la oscarizada película de James Cameron, Titanic (1997), donde interpretó al capitán del RMS Titanic Edward John Smith. Además apareció como Egeo en la versión cinematográfica de El sueño de una noche de verano (1999).

Más tarde aceptó el papel del rey Théoden de Rohan en la segunda y en la tercera parte de la trilogía cinematográfica de Peter Jackson basada en la obra de J. R. R. Tolkien El Señor de los Anillos (2002-2003). Curiosamente, Hill ha aparecido en tres películas galardonadas con el premio Óscar a la «Mejor película»: Gandhi, Titanic y El retorno del Rey, siendo las dos últimas ganadoras de once estatuillas.

En 2005 actuó en la película española El corazón de la tierra, donde interpretó al despiadado gerente de una mina en la provincia de Huelva. Apareció como coprotagonista junto a Tom Cruise y Patrick Wilson en la película Valkyrie (2009), basada en una conspiración para asesinar a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.