Paraná lanza su agenda de Semana Santa con fuerte apuesta al turismo.

Agustín Clavenzani dialogó con UNO y anticipó una Semana Santa con alta expectativa turística en Paraná, con agenda diversa y fuerte impacto económico local.

En la antesala de una de las fechas más importantes del calendario turístico, el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, dialogó con UNO y anticipó una Semana Santa con grandes expectativas . Destacó una agenda cargada de propuestas y el trabajo articulado entre el sector público y privado para posicionar a la ciudad como uno de los destinos más elegidos.

El lanzamiento oficial de las actividades será el próximo lunes, en un contexto que combina optimismo con desafíos propios de la coyuntura económica actual. Sin embargo, desde el área de Turismo destacan el crecimiento sostenido de Paraná como plaza turística y la consolidación de una identidad que conjuga naturaleza, cultura y gastronomía.

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Río, naturaleza y gastronomía: la propuesta de Paraná para Semana Santa

Agustín Clavenzani (1).jpeg Foto: UNO/Delfina Silva

"El lunes se dará a conocer una agenda muy completa de actividades que propone Paraná para Semana Santa. Es una fecha clásica de gran convocatoria turística en la ciudad, donde hay muchas expectativas por parte del sector hotelero, gastronómico y comercial", expresó Clavenzani.

En ese sentido, subrayó que la propuesta se construye de manera colectiva y con una amplia diversidad de actores: "Se suman los shoppings, los cines, los emprendedores y artesanos que llegan desde distintos puntos del país, además de los locales que exhiben lo suyo. Paraná es un epicentro turístico en la región".

Entre los eventos destacados, el funcionario mencionó algunos clásicos que ya forman parte de la identidad local, como la Fiesta de la Empanada en Puerto Sánchez, el bus turístico y las actividades en el Islote Curupí, una reserva natural clave dentro del circuito turístico. A esto se suma una programación que abarca espectáculos, ferias, propuestas culturales y experiencias vinculadas al río.

"Hay mucho trabajo previo, promoción constante del municipio y una estrategia de comunicación sostenida para posicionar a Paraná durante todo el año", agregó, destacando la gestión que encabeza la intendenta Rosario Romero y el rol activo del Ente Mixto de Turismo.

Un turismo que cambia: escapadas y decisiones de último momento

Consultado sobre las expectativas de ocupación, Clavenzani explicó que las tendencias del turismo han cambiado en los últimos años, con un claro giro hacia escapadas más frecuentes y de menor duración.

"Hoy no se planifican vacaciones largas con tanta anticipación. Se eligen escapadas más cortas durante distintos fines de semana", indicó.

En esa línea, detalló que actualmente el nivel de reservas hoteleras ronda el 35%, aunque aclaró que ese número suele incrementarse en los días previos: "Muchas decisiones se toman a último momento, sobre todo en destinos cercanos como Paraná".

La ubicación estratégica de la ciudad juega un papel clave: su cercanía con centros urbanos importantes como Rosario, Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires facilita el turismo espontáneo. "Estamos a pocas horas de grandes ciudades, lo que convierte a Paraná en un destino ideal para una escapada", remarcó.

Impacto económico y efecto multiplicador

El subsecretario también hizo hincapié en la importancia del turismo como motor económico. "Cuando hay movimiento turístico, se dinamizan múltiples sectores: hoteles, gastronomía, transporte, comercios, estaciones de servicio. Es un efecto multiplicador muy importante", sostuvo.

En ese sentido, explicó que el impacto no se limita a los actores directamente vinculados al turismo: "También se benefician proveedores, lavanderías, panaderías y muchos otros rubros que forman parte de la cadena de valor".

Si bien reconoció que el contexto económico actual presenta dificultades, se mostró optimista: "Sabemos que hay una retracción en el consumo, pero también confiamos en que los argentinos mantienen el deseo de viajar. Por eso es clave ser creativos, innovar y sostener la promoción".

Además, resaltó el valor de la experiencia del visitante como herramienta de promoción: "Si alguien viene, la pasa bien y se siente bien recibido, probablemente recomiende el destino y vuelva. Eso es fundamental".

Marketing turístico y nuevas formas de promoción

Otro de los ejes centrales de la estrategia turística de Paraná es el marketing. Clavenzani explicó que la ciudad atraviesa su tercer plan operativo en esta materia, con acciones sostenidas y una fuerte presencia en redes sociales.

"Desde la pospandemia incorporamos un programa específico de vinculación con influencers. Entendemos que la comunicación debe ser constante y adaptarse a los distintos públicos", señaló.

En ese marco, destacó la reciente visita del conductor Darío Barassi, así como la llegada de creadores de contenido de distintos nichos y plataformas. "Trabajamos con perfiles diversos, algunos con fuerte presencia en TikTok, otros en Instagram o X, para llegar a diferentes audiencias", explicó.

Según indicó, estas acciones no son aisladas, sino parte de una estrategia integral que busca posicionar a Paraná como un destino competitivo a lo largo de todo el año.

Desafíos: medir mejor para crecer

De cara al futuro, Clavenzani señaló que uno de los principales desafíos es mejorar la medición del impacto turístico. "Queremos perfeccionar los indicadores de ocupación y el análisis del impacto económico, con una mirada más integral", afirmó.

El objetivo es avanzar en la consolidación de un observatorio económico del turismo que permita tomar decisiones más precisas y eficaces. "Buscamos incorporar también a sectores como el comercio y la producción, para tener una visión más completa del movimiento económico que genera el turismo", detalló.

Redescubrir la ciudad

Finalmente, el funcionario dejó una reflexión que trasciende lo turístico y apunta a la identidad local: "Semana Santa también es una oportunidad para que los propios paranaenses redescubran su ciudad".

En ese sentido, mencionó el caso de Puerto Sánchez, donde los vecinos valoran tanto la llegada de turistas como la participación de habitantes locales que se acercan a vivir la experiencia. "Es muy gratificante ver cómo muchos descubren lugares que no conocían o que no habían valorado antes", comentó.

La invitación, entonces, es amplia y abierta: "Paraná es un destino para disfrutar todo el año, pero en otoño y Semana Santa es realmente imperdible: el río, la naturaleza, la gastronomía, las ferias y la identidad local hacen de esta experiencia algo único".

Con una agenda en expansión, un sector comprometido y una identidad cada vez más consolidada, la capital entrerriana se prepara para recibir a visitantes de todo el país con una propuesta que combina tradición, innovación y hospitalidad.