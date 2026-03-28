LPF: habrá campeón en el estadio Pedro Mutio

Atlético Paraná y Atlético Neuquén definirán desde las 16.30 la Súper Final de la LPF. En el juego de ida igualaron 2 a 2.

Atlético Paraná y Atlético Neuquén definirán este sábado la Super Final de la Liga Paranaense de Fútbol ( LPF ). Se enfrentarán a partir de las 16.30 en el estadio Pedro Mutio en el juego que definirá al primer campeón del año. Si al término de los 90 minutos el juego finaliza igualado el título se definirá a través de remates desde el punto penal.

Maximiliano Durán será el encargado de impartir justicia en el escenario ubicado en barrio San Martín. Los jueces asistentes serán Guido Vázquez y Santino Gaioli. Completará el cuerpo Santiago Mainero, quien oficiará de cuarto árbitro.

Paridad en el juego que abrió la Súper Final de la LPF

La serie comenzó el 15 de marzo, ocasión en la que los protagonistas igualaron 2 a 2 en el encuentro de ida disputado en el estadio Luis Renaud. El marcador global graficó la paridad de los protagonistas de la historia desarrollada en el sur de la capital entrerriana.

En dicho juego, el Rojiblanco rompió el marcador en la etapa inicial por intermedio de Juan Ignacio Mitre. El delantero, con pasado en las divisiones formativas de Colón de Santa Fe y que formó parte de la estructura de Belgrano, abrió el marcador en la etapa inicial al canjear penal por gol. Con la mínima diferencia la visita se fue al descanso.

En la segunda mitad Neuquén reaccionó, y en una ráfaga letal revirtió el score. Lionel Jatón se hizo presente en la red para igualar la historia. Instantes después apareció en escena Emanuel Giraudi, quien desde los 12 pasos puso en ganancias a los dirigidos por José Mancuello.

El escenario adverso impactó en el orgullo de Atlético Paraná. De esta manera alcanzó el empate final que a través de una de sus incorporaciones: Uriel Perpetto. El atacante con pasado en el semillero de Racing de Córdoba definió con precisión ante la figura de Franco Lorenzón para decretar el 2 a 2 final en la casa del Pingüi.

Esta tarde, Atlético Paraná buscará capitalizar la localía para dar una nueva vuelta olímpica. Además intentará reiterar el triunfo conquistado el 2 de agosto de 2025, jornada en la que se coronó campeón del Torneo Apertura al derrotar 1 a 0 a Atlético Neuquén en la final disputada en el estadio Carlos Federik. Ivo Arrúa fue el autor de la conquista Rojiblanca.

El Pingüi, por su parte, buscará sacarse esa espina y aportar la sexta estrella a su escudo. El elenco del sur de la ciudad arribó a este juego al obtener el Torneo Clausura 2025. Se adjudicó este certamen al derrotar en la final disputada en el estadio Pedro Mutio a Sportivo Urquiza por 3 a 0. Emanuel Giraudi, Gabriel Bender y Marcos Rosano fueron los goleadores de ese juego disputado el 28 de diciembre de 2025.

Semana movida para Atlético Paraná y Atlético Neuquén

Los protagonistas de esta historia llegan con ritmo de competencia y envalentonados a este juego tras haber avanzado a los cuartos de final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. El Gato clasificó a la siguiente instancia el pasado martes tras dejar en el camino a Independiente de Santo Tomá al imponerse 3 a 1 en el juego decisivo disputado en el estadio Mutio y cerrar el marcador global por 4 a 1. Su próximo adversario en el certamen interligas será Cosmos de Santa Fe, que eliminó a Oro Verde.

Atlético Neuquén goza de un día menos de descanso dado que disputó su desafío en la noche del miércoles. El Pingüi exhibió sus condiciones al golear por 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 4 a 0. De esta manera barrió la serie con un marcador global de 5 a 1. Su próximo rival será Unión de Santa Fe, que despidió a Instituto en octavos de final.

Atlético Paraná y Atlético Neuquén prometen un buen espectáculo en barrio San Martín. Buscarán coronarlo con un nuevo título para encarar con la mejor vibra la temporada 2026 de la LPF.