Pesar por le fallecimeinto de Michael Lerner

Michael Lerner, una cara conocida en películas de Hollywood de los años `80 y `90, que fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por su trabajo en el filme "Barton Fink", de los hermanos Joel y Ethan Coen, de 1991, murió el sábado a los 81 años, por causas que no fueron detalladas.

“Perdimos una leyenda anoche. Es difícil expresar con palabras lo brillante que era mi tío Michael y lo influyente que fue para mí. Sus historias siempre me inspiraron y me enamoraron de la actuación. Era el tipo más genial, más confiado y talentoso, y el hecho de que fuera de mi sangre siempre me hará sentir especial. Todos los que lo conocen saben lo loco que estaba, de la mejor manera”, dice el posteo.

Y añade: “Tengo tanta suerte de poder pasar tanto tiempo con él, y todos tenemos suerte de poder seguir viendo su trabajo por el resto del tiempo. RIP Michael, disfruta de tus cigarros cubanos ilimitados, sillas cómodas y maratón de películas sin fin".

Michael Lerner actor fallecimiento.jpg

Nacido en Brooklyn en 1941, Michael Lerner mantuvo una intensa actividad en papeles secundarios en recordadas series como "M*A*S*H*" y "Starsky & Hutch", entre tantas.

Sin embargo, su gran oportunidad llegaría en 1991 cuando fue convocado para encarnar al acosador jefe del guionista protagonizado por John Turturro en "Barton Fink", papel por el que fue nominado al Oscar.

Desde entonces, su cara se volvió familiar en producciones como "Godzilla", "Fuga de Absolom", "Mil voces" y "Cheque en blanco", entre otras.

En 2009 volvería a ser requerido por los Coen para el filme "Un hombre serio", en 2014 formó parte del elenco de la taquillera "X-Men: Días del futuro pasado" y en 2015 registró su última actuación en cine en "Ashby".