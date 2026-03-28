"Proyecto fin del mundo": reflexión y una voz argentina que sorprende

UNO llegó a la sala del Cine Las Tipas para vivir el fenómeno de "Proyecto fin del mundo", la película protagonizada por Ryan Gosling

En una sala a oscuras, con el murmullo previo que se apaga lentamente, el cine volvió a convertirse en un espacio sagrado. Así se vivió la función de Proyecto fin del mundo en el Cine Las Tipas de Paraná, donde el público asistió a una historia de ciencia ficción y a una experiencia atravesada por la nostalgia.

La película, protagonizada por Ryan Gosling , propone una premisa conocida dentro del género: un hombre solo en el espacio, enfrentado a una misión que podría definir el destino de la humanidad. Sin embargo, lejos de apoyarse únicamente en el despliegue técnico o en la espectacularidad visual, el relato encuentra su punto de apoyo en algo más cercano: la conciencia humana, la empatía y la capacidad de construir vínculos incluso en los contextos más extremos.

La trama

Ryland Grace, el personaje central, despierta sin memoria en una nave a años luz de la Tierra. A medida que reconstruye su historia, también reconstruye el sentido de su misión. Pero lo que podría haber sido una narración lineal sobre supervivencia se transforma en una reflexión más profunda: la de un individuo que entiende que salvar al mundo no es un acto heroico individual, sino una decisión que implica a otros, que exige confianza, que requiere dejar de lado el ego.

En ese punto, la película encuentra uno de sus mayores aciertos. No se trata de resolver un enigma cósmico, sino de preguntarse qué significa ser parte de algo más grande. En la sala, esa idea se tradujo en silencios atentos, en respiraciones contenidas y, en varios momentos, en lágrimas. No hubo estridencias: hubo identificación.

Durante la función, varias personas coincidieron en una sensación común al salir: la historia interpela. Habla de la importancia de acompañar, de arriesgarse por otros, de agradecer a quienes están cerca.

Y en tiempos atravesados por lo inmediato, la película propone una pausa y una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la responsabilidad individual cuando lo que está en juego es colectivo?

Cine Las Tipas, espectadores FERNANDA RIVERO / UNO

Orgullo nacional

Pero si hubo un momento que generó sorpresa genuina en la sala, fue la aparición de la voz de Mercedes Sosa. Su interpretación de Gracias a la vida, irrumpe en un punto clave del film y transforma la escena en algo más que un recurso narrativo.

La elección no es menor. En una superproducción internacional, con un presupuesto millonario, la inclusión de una voz latinoamericana —y particularmente argentina— no pasa desapercibida. Pero más allá del dato, lo que impacta es el efecto: la canción atraviesa la pantalla y conecta con el público desde un lugar super íntimo. Incluso quienes no esperaban ese momento reconocieron su potencia. Hubo miradas que se cruzaron, gestos de sorpresa y una emoción que se sostuvo hasta el final.

La decisión de los directores Phil Lord y Christopher Miller de construir una banda sonora como “un mixtape del planeta Tierra” se percibe en cada elección musical. En ese recorrido conviven nombres como Harry Styles, The Beatles, Scorpions, Miriam Makeba y Neil Diamond. Sin embargo, es la voz de Sosa la que parece condensar el espíritu de la propuesta: una emoción que no necesita traducción. Se siente.

A ese entramado se suma otro guiño cultural: la inclusión del tango El amanecer, del compositor Carlos Di Sarli. La pieza acompaña una escena particular que los propios realizadores definieron como un “tango de gravedad”. Allí, nuevamente, lo argentino aparece integrado a una narrativa global, no como un detalle exótico, sino como parte de un lenguaje universal.

Por todo lo mencionado, Proyecto fin del mundo no se limita a plantear una amenaza externa ni a ofrecer soluciones espectaculares. Su núcleo está en otro lado: en la idea de que la humanidad se sostiene en los vínculos, en la cooperación y en la capacidad de reconocer al otro. En ese sentido, la experiencia en el cine refuerza esa lectura. Porque lo que sucede en la pantalla encuentra eco en la sala: personas distintas, compartiendo una misma emoción.

Más allá del desenlace, la película encuentra su efecto en la sala. La respuesta del público, las pausas, la emoción, los comentarios al salir, termina de completar lo que propone en pantalla. En ese intercambio, el relato se vuelve experiencia y confirma que el cine mantiene su capacidad de convocar y generar debate.