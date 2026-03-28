Se jugará este sábado la tercera fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Los partidos de Primera serán a las 17.
Se disputa la tercera fecha del Torneo Dos Orillas de Damas
Por la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas se destaca el duelo paranaense entre Rowing Azul y Paracao Azul.
Los encuentros serán CRAI Azul-Universitario de Santa Fe, El Quillá Azul-Estudiantes Negro, Banco Provincial-Estudiantes Blanco, Rowing Azul-Paracao Azul, Talleres Rojo-Alma Juniors, Santa Fe RC Azul-La Salle (cancha 1 de la ASH).
Las posiciones: El Quillá Azul y La Salle, 6 puntos; Banco Provincial, CRAI, Santa Fe RC Azul, Rowing Azul y Talleres Rojo 3; Estudiantes Negro 2; Estudiantes Blanco y Paracao Azul 1: Alma Juniors y Universitario 0.
El ascenso del Torneo Dos Orillas
También se disputará la segunda fecha en la Zona Ascenso. Por la B1 se medirán El Quillá Blanco-Unión de Santa Fe (cancha 2 de la ASH), Argentino de San Carlos Centro-Capibá, Unión Agrarios Cerrito-Talleres Blanco, La Paz Hockey-Santa Fe RC Blanco y Tilcara-Colón de Santa Fe.
Posiciones: Colón, Argentino, Santa Fe RC Blanco y Unión 3 puntos; Tilcara, Capibá, Unión Agrarios, Talleres Blanco y La Paz Hockey 0.
Por la B2 jugarán: Franck-Rowing Blanco, Paracao Amarillo-CRAR, Santa Fe RC Rojo-El Quillá Amarillo y Colón de San Justo-CRAI Blanco.
Posiciones: El Quillá Amarillo, CRAR y Rowing Blanco 3 puntos; Diamantino, Franck, Estudiantes Amarillo, Paracao Amarillo, Santa Fe RC Rojo y CRAI Blanco 0.