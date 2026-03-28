Se disputa la tercera fecha del Torneo Dos Orillas de Damas

Por la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas se destaca el duelo paranaense entre Rowing Azul y Paracao Azul.

Los partidos de Primera del Torneo Dos Orillas se jugarán desde las 17.

Se jugará este sábado la tercera fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas , certamen organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Los partidos de Primera serán a las 17.

Los encuentros serán CRAI Azul-Universitario de Santa Fe, El Quillá Azul-Estudiantes Negro, Banco Provincial-Estudiantes Blanco, Rowing Azul-Paracao Azul, Talleres Rojo-Alma Juniors, Santa Fe RC Azul-La Salle (cancha 1 de la ASH).

Comienza el Torneo del Interior

LPF: habrá campeón en el estadio Pedro Mutio

Las posiciones: El Quillá Azul y La Salle, 6 puntos; Banco Provincial, CRAI, Santa Fe RC Azul, Rowing Azul y Talleres Rojo 3; Estudiantes Negro 2; Estudiantes Blanco y Paracao Azul 1: Alma Juniors y Universitario 0.

El ascenso del Torneo Dos Orillas

También se disputará la segunda fecha en la Zona Ascenso. Por la B1 se medirán El Quillá Blanco-Unión de Santa Fe (cancha 2 de la ASH), Argentino de San Carlos Centro-Capibá, Unión Agrarios Cerrito-Talleres Blanco, La Paz Hockey-Santa Fe RC Blanco y Tilcara-Colón de Santa Fe.

Posiciones: Colón, Argentino, Santa Fe RC Blanco y Unión 3 puntos; Tilcara, Capibá, Unión Agrarios, Talleres Blanco y La Paz Hockey 0.

Por la B2 jugarán: Franck-Rowing Blanco, Paracao Amarillo-CRAR, Santa Fe RC Rojo-El Quillá Amarillo y Colón de San Justo-CRAI Blanco.

Posiciones: El Quillá Amarillo, CRAR y Rowing Blanco 3 puntos; Diamantino, Franck, Estudiantes Amarillo, Paracao Amarillo, Santa Fe RC Rojo y CRAI Blanco 0.