Cuenta regresiva para el Festival Tribus: cómo será cada jornada

Con fechas previstas para el viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano, el Festival Tribus dio a conocer la distribución de artistas por día

El Festival Tribus entra en su cuenta regresiva y confirma cómo se desarrollará su próxima edición. Con fechas previstas para el viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano, la organización dio a conocer la distribución de artistas por jornada y habilitó la venta de entradas individuales, además de nuevas opciones con beneficios exclusivos.

Tras la presentación del line-up completo, el evento avanza con la definición de su esquema diario. Las entradas por día, junto con los abonos generales, ya se encuentran disponibles a través de Ticketway .

La edición 2026 contará con cuatro escenarios en funcionamiento. Entre ellos, el Galpón de Tribus ofrecerá un espacio cubierto con identidad propia dentro del predio, mientras que el Sector Silent volverá con su formato de escucha mediante auriculares, donde tres DJs tocarán en simultáneo con distintas propuestas musicales.

Viernes 1 de mayo: apertura con diversidad de estilos

La primera jornada propone un recorrido que combina géneros y trayectorias. La Delio Valdez, Kapanga y Estelares encabezan el día, junto a la presencia internacional de Vapors of Morphine. También se presentarán Cielo Razzo, Los Espíritus y Gauchito Club, entre otros nombres que completan la programación.

Sábado 2 de mayo: foco en el rock y la escena actual

El segundo día concentrará a referentes del rock y el indie nacional. Los Caballeros de la Quema, El Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos y Turf lideran la jornada. La grilla se completa con Eruca Sativa y Massacre, junto a una serie de proyectos que representan distintas vertientes de la escena contemporánea.

Además de los conciertos, el predio contará con propuestas gastronómicas, activaciones de marcas e intervenciones artísticas locales. En ese marco, el festival busca consolidar una experiencia integral que combine música en vivo con otros lenguajes culturales.