Protección Civil: un área clave en la asistencia a los vecinos cada vez que se desatan las tormentas

Con un trabajo anticipado y respuesta en tiempo real, Protección Civil municipal se convierte en el eje de la emergencia cuando el tiempo golpea a Paraná

El área de Protección Civil no descansa hasta que termina la emergencia en cada temporal

Las lluvias intensas que se vienen registrando en Paraná y en distin tos puntos de Entre Ríos volvieron a poner en primer plano el trabajo de Protección Civil, un área clave en la respuesta ante emergencias climáticas, en la que la vocación de servicio, la capacitación y la coordinación se conjugan al servicio de los vecinos. Lejos de limitarse a intervenciones puntuales, el organismo despliega un esquema de trabajo que comienza antes de que llegue la tormenta, se intensifica durante el evento y continúa una vez que las condiciones meteorológicas mejoran.

UNO dialogó con Lucas García, con una gran vocación por ayudar a los demás y una extensa trayectoria como bombero voluntario, quien es hoy el coordinador de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná. Sobre la tarea que realizan, explicó que el primer paso es la preparación.

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“El protocolo empieza en los días anteriores, con el análisis de datos meteorológicos y la observación del radar. Trabajamos con variables como humedad, presión y viento para anticipar qué tipo de fenómeno puede afectar a la ciudad”, señaló.

Ese trabajo previo permite identificar zonas críticas y prever posibles escenarios. Sin embargo, los pronósticos no siempre son exactos, por lo que la capacidad de respuesta en tiempo real resulta determinante.

Intervención inmediata de Protección Civil

Cuando la tormenta comienza, el equipo ya está desplegado.Hoy en Protección Civil hay 14 personas, pero ante las emergencias articulan su labor con otras áreas municipales, como Tránsito, Servicios Públicos y Transporte, entre otros, para dar respuesta a las distintas situaciones que se presentan e intensifican su trabajo ante cada alerta meteorológica.

Cabe destacar que durante las emergencias, la disponibilidad del equipo es continua hasta que la situación se normaliza, así demande gran cantidad de horas. “El objetivo es estar en la calle desde el primer momento, porque ahí es donde surge la necesidad del vecino”, explicó García.

lucas garcia Lucas García es el coordinador de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná y contó cómo trabajan ante las urgencias

En este marco, recordó que durante los últimos temporales se registraron anegamientos en distintos puntos de la ciudad, caída de árboles y situaciones de riesgo en viviendas. En uno de los casos recientes, una familia de 18 personas debió ser evacuada en la zona del arroyo Antoñico a pocos minutos de iniciada una lluvia intensa.

Además de las evacuaciones, las intervenciones incluyen asistencia en domicilios, liberación de accesos y acompañamiento en situaciones de riesgo estructural o eléctrico.

Para responder a estas contingencias, el área se encuentra en proceso de formación permanente, con capacitaciones específicas para mejorar la respuesta ante escenarios como inundaciones y rescates en agua.

Después de la tormenta

Finalizado el fenómeno climático,el trabajo continúa. El objetivo es restablecer la circulación, garantizar condiciones básicas de seguridad y asistir a las personas afectadas.

En ese contexto, también se atienden las consecuencias más complejas: pérdidas materiales, viviendas dañadas y situaciones sociales que requieren seguimiento. “El equipo está preparado, pero siempre se trabaja en contextos difíciles. Hay vecinos que pierden mucho en cada tormenta, y eso forma parte de la realidad con la que intervenimos”, indicó García.

A su vez, comentó: “Además de los protocolos, hay un mapa de riesgo que se que se arma con cada tormenta y con hipótesis de riesgo también, a partir de lo cual se trata de mejorar el servicio hacia la comunidad y que el impacto o el peligro en estas situaciones se reduzca”, mencionó García.

Atender las urgencias

En un contexto de eventos climáticos cada vez más intensos, su tarea no sólo se mantiene vigente, sino que exige cada vez mayor preparación, coordinación y capacidad de respuesta.

Protección Civil Municipalidad de Paraná.jpg El área de Protección Civil no descansa hasta que termina la emergencia en cada temporal

Uno de los aspectos más exigentes del trabajo es la toma de decisiones en situaciones simultáneas. No todos los pedidos pueden resolverse al mismo tiempo, por lo que se establecen prioridades según el nivel de riesgo. “Hay que definir intervenciones primarias. En general, se priorizan situaciones donde hay riesgo para la vida, como niños, personas mayores o con discapacidad”, explicó Lucas.

Estas decisiones, que se toman en contextos de urgencia, no siempre son comprendidas por todos los vecinos, pero forman parte de los criterios de emergencia.

Prevención

Desde el área remarcan la impor tancia del autocuidado y la prevención. Evitar circular durante tormentas, no ingresar a zonas anegadas y reforzar condiciones de las viviendas son medidas que pueden reducir riesgos.

También insisten en la necesidad de comunicarse con los servicios de emergencia. Al respecto, subrayó que el número 103 funciona de manera permanente y es el canal directo con Protección Civil. “El llamado es clave. Muchas veces, si no se reporta la situación, no se puede dimensionar lo que está ocurriendo”, advirtió García.

También se puede llamar al 911, el número telefónico gratuito de emergencia disponible las 24 horas y los 365 días del año, utilizado para reportar situaciones de riesgo inminente, un servicio con el que Protección Civil trabaja de manera coordinada.

En casos de riesgo inminente, la recomendación es priorizar la integridad física: autoevacuarse si es necesario y luego dar aviso a las autoridades.