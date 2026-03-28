Vacunas antigripales: con la llegada de días frescos se activó la demanda en Paraná

Con los primeros descensos de temperatura crecen las consultas para adquirir vacunas antigripales para ayudar a prevenir gripe y resfríos.

Se activó la demanda de vacunas anitgripales ante el descenso de la temperatura

Con los primeros descensos de temperatura en Paraná y la región, comenzó a activarse la demanda de vacunas antigripales en farmacias, donde ya están disponibles para la compra particular. De acuerdo a un relevamiento realizado por Diario UNO en distintos puntos de la ciudad, la comercialización arrancó la semana pasada. Si bien aún no se registra una demanda masiva, desde el sector farmacéutico advierten un crecimiento sostenido en las consultas, sobre todo por parte de personas que buscan anticiparse al pico de circulación viral del invierno.

Uno de los aspectos más relevantes de esta temporada es el incremento en el precio de las dosis. Mientras que en 2025 los valores oscilaban entre los 45.000 y 50.000 pesos, actualmente el costo de venta al público de la vacuna Istivac, que es tetravalente, ronda los 67.700 pesos.

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Tomando como base un precio promedio del año pasado (47.500 pesos), el aumento se ubica en torno al 42,5%. Sin embargo, si se comparan los extremos, la suba varía entre un 35,4% (de 50.000 a 67.700) y un 50,4% (de 45.000 a 67.700).

Este incremento se da en un contexto de reacomodamiento general de precios en el sector salud y, en algunos casos, supera la evolución de la inflación interanual, lo que impacta directamente en el acceso a la vacunación para quienes no cuentan con cobertura total.

Cobertura para la compra de vacunas antigripales

Desde una de las farmacias locales, situada en Peatonal San Martín y Alem, señalaron que la cobertura se aplica según la disposición de cada obra social. Hay algunas que mantienen esquemas de cobertura parcial para sus afiliados, que en promedio alcanzan el 50% del valor de la dosis, aunque recomiendan a los afiliados verificar las condiciones específicas según cada prestador.

En cuanto al PAMI, las vacunas aún no están disponibles en farmacias, pero se estima que comenzarán a distribuirse en breve. Tras la insistente consulta por la demora, la obra social de los jubilados difundió que el próximo lunes arrancará la campaña.

Tipos de vacunas

Durante esta temporada se comercializan tanto vacunas trivalentes como tetravalentes. Estas últimas incluyen una cepa adicional del virus de la gripe, lo que amplía la protección frente a las variantes que circulan cada año.

La elección entre una u otra suele depender de la indicación médica, la disponibilidad y la cobertura de cada sistema de salud, aunque en términos generales las tetravalentes son consideradas más completas desde el punto de vista preventivo.

inyeccion.jpg Las vacunas antigripales también se venden en farmacias.

Proyección

Si bien aún es temprano para proyectar cómo será la temporada gripal 2026, especialistas recuerdan que la circulación de virus respiratorios suele intensificarse a partir de mayo, con picos durante los meses más fríos.

En ese sentido, la vacunación anticipada permite que el organismo desarrolle defensas antes de la mayor exposición. La inmunidad comienza a generarse a los pocos días de la aplicación y alcanza su nivel óptimo en aproximadamente dos semanas.

Tras los años atravesados por la pandemia de Covid-19, se observa además una mayor conciencia social en torno a la prevención, lo que se traduce en una mayor predisposición a la vacunación, especialmente en grupos de riesgo.

Cabe recordar que la vacuna antigripal está recomendada para toda la población, pero adquiere especial relevancia en los grupos con mayor riesgo de complicaciones, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, y personal de salud.

En estos casos, la inmunización no sólo reduce la probabilidad de contraer la enfermedad, sino también la gravedad de los cuadros y el riesgo de internación.