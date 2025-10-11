Murió Diane Keaton, legendaria actriz ganadora del Premio Oscar

La artista, que saltó a la fama como Katy Adams en la célebre película “El padrino”, falleció en su casa de California a los 79 años.

La actriz Diane Keaton, una de las figuras más queridas y singulares del cine estadounidense, falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia a PEOPLE. Por el momento no se han dado más detalles sobre las causas del deceso, y sus seres queridos han pedido respeto y privacidad en este momento de duelo.

Keaton, nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, se convirtió en un ícono del cine gracias a una carrera que abarcó más de cinco décadas.

Embed Diane Keaton junto a Al Pacino y la escena final de El Padrino. pic.twitter.com/7OCqTYEB6S — FilmArte (@FilmArte00) October 11, 2025

El Oscar

Su salto a la fama llegó en la década de 1970 con su interpretación de Kay Adams, la novia —y más tarde esposa— de Michael Corleone en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola.

En 1977 alcanzó el máximo reconocimiento con Annie Hall, de Woody Allen, por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

El Padrino III 2.jpg

Su vida

La actriz nació en Los Ángeles en 1946 y su verdadero nombre es Diane Hall. Su padre era ingeniero civil y su madre ama de casa.

Siempre supo que quería ser actriz, y cuando terminó la secundaria se mudó a Manhattan para unirse a la Actors' Equity Association donde adoptó el apellido de Keaton.

Keaton saltó a la fama en la década de 1970 gracias a su papel en las películas de El Padrino y sus colaboraciones con el director Woody Allen en producciones como Annie Hall, Manhathan, entre otras.

Diane Keaton Anne Hall Woody Allen

Además de ser actriz, Keaton probó suerte como directora en 1987 con el documental llamado Heaven sobre la posibilidad de la vida después de la muerte. Luego dirigió videos musicales para artistas como Belinda Carlisle, dos películas para la televisión con Patricia Arquette como estrella y episodios de las series China Beach y Twin Peaks.

En sus tiempos libres, Diane amaba disfrutar de la fotografía, e incluso en 1980 publicó un libro de imágenes titulado Reservations.

En cuanto a su vida privada, además de haber estado en pareja con Woody Allen, también se la relacionó con el actor Warren Beatty y con Al Pacino (romance que comenzó durante las filmaciones de El Padrino).

Tiene dos hijos adoptados: Dexter y Duke, quienes llegaron a su vida en 1996 y 2001 respectivamente.