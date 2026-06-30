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Murió Daniel Melingo, referente del rock argentino

El músico Daniel Melingo fue encontrado sin vida en su departamento de Chacarita. Integró Los Abuelos de la Nada y fundó Los Twist

30 de junio 2026 · 16:04hs
Murió Daniel Melingo, referente del rock argentino

El músico Daniel Melingo murió este martes. El artista fue encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Chacarita por uno de sus hijos. Según trascendió, atravesaba una enfermedad respiratoria y recibía cuidados paliativos en su domicilio.

Daniel Melingo, referente del rock argentino

Melingo fue una de las figuras destacadas del rock argentino durante la década de 1980. Integró Los Abuelos de la Nada y fue uno de los fundadores de Los Twist, grupos que marcaron una etapa de renovación dentro de la música popular del país y dejaron una fuerte influencia en la escena nacional.

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Con el paso de los años, el saxofonista, cantante y compositor inició un nuevo camino artístico que lo llevó a convertirse en una de las voces más singulares del tango contemporáneo. Ese giro quedó reflejado en Tangos bajos, el disco publicado en 1998 que obtuvo reconocimiento en Argentina y Europa y consolidó una propuesta personal, atravesada por el tango, la poesía urbana y una estética propia.

En los últimos meses trabajaba en Tangos bajos (Rework), una nueva versión de aquel álbum con arreglos renovados y la participación de músicos invitados. El proyecto tenía previsto presentarse el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo.

Además de esa producción, el músico preparaba un documental dedicado a los orígenes del tango y avanzaba en el lanzamiento de un vino Malbec que llevaría el nombre Tangos bajos, una iniciativa que buscaba extender el universo artístico construido alrededor de una de sus obras más representativas.

Con una trayectoria que atravesó el rock, el tango y la experimentación sonora, Daniel Melingo dejó una huella en la música argentina por su capacidad para reinventarse y construir un lenguaje propio, alejándose de los moldes tradicionales y explorando nuevos caminos expresivos a lo largo de más de cuatro décadas de carrera.

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Daniel Melingo Rock Murió
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