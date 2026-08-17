Salud de Entre Ríos activó protocolos, relevamientos y coordinación territorial para reforzar la asistencia ante posibles inundaciones en el territorio.

Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el impacto eventual del fenómeno El Niño.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos avanzó en la planificación de estrategias preventivas y asistenciales frente a un eventual escenario de inundaciones asociado a las proyecciones climáticas vinculadas con el fenómeno El Niño.

En este marco, la cartera sanitaria conformó el Comité de Emergencia Sanitaria ante la Emergencia Hídrica mediante la Resolución Ministerial N° 3990/2026. Además, convocó a una reunión virtual con directores de hospitales y centros de salud de toda la provincia para establecer lineamientos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema.

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Protocolos y coordinación territorial

Las autoridades sanitarias destacaron el rol estratégico de hospitales y centros de salud como presencia territorial del Ministerio en cada comunidad. Los equipos deberán desarrollar acciones de prevención, promoción y atención, entre ellas rondas sanitarias, vacunación, provisión de medicamentos, seguimiento de personas evacuadas y vigilancia epidemiológica.

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También se actualizaron los protocolos de actuación para situaciones de evacuación, enfermedades asociadas a inundaciones y manejo de insumos. A su vez, se solicitó que cada institución designe un referente epidemiológico para garantizar una comunicación directa y eficaz ante cambios en el escenario sanitario.

La respuesta contempla además la articulación entre distintos organismos provinciales y nacionales, con participación de los ministerios, Defensa Civil, la Dirección Provincial de Vialidad y la Prefectura Naval Argentina.

Comités de Emergencia en cada localidad

Desde Salud remarcaron la importancia de que cada localidad avance en la conformación de sus Comités de Operaciones de Emergencia (COES), integrados por áreas municipales y efectores sanitarios.

Estos espacios permiten establecer responsabilidades, optimizar recursos y coordinar las acciones de prevención, asistencia y seguimiento de las personas que puedan resultar afectadas por una emergencia hídrica.

En paralelo, se trabaja en el fortalecimiento de los relevamientos territoriales para contar con información actualizada sobre las familias y comunidades que podrían quedar expuestas ante eventuales crecidas.

Relevamientos en las islas de Ibicuy

Como parte de las tareas preventivas, los hospitales Behring de Ibicuy y de Villa Paranacito realizan relevamientos sanitarios en zonas insulares del departamento Islas del Ibicuy. El objetivo es actualizar el diagnóstico de las familias que podrían verse afectadas por las crecientes previstas para los próximos meses.

En Ibicuy, el operativo se desarrolla junto con la Prefectura Naval Argentina y la Municipalidad, mediante recorridas territoriales de los equipos de Atención Primaria de la Salud y del área de Inmunizaciones.

Durante las visitas domiciliarias se releva información sanitaria y epidemiológica de cada grupo familiar, se completan fichas integrales de salud, se verifican y actualizan los esquemas de vacunación y se realizan controles de presión arterial.

Además, los equipos informan sobre las prestaciones disponibles en los hospitales y brindan recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores, extremar los cuidados ante posibles mordeduras de ofidios y realizar correctamente la limpieza y desinfección de los hogares luego de una inundación.