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Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati

El argentino sacó adelante un nuevo partido parejo y volvió a resaltar por su saque, con el que se metió en la segunda semana del torneo.

17 de agosto 2026 · 16:40hs
Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati.

El camino de Thiago Tirante (50°) por el Masters 1000 de Cincinnati sigue como viento en popa para el argentino. Después de la proeza frente a Novak Djokovic (5°) en la segunda ronda, el platense fue por más y se metió en los octavos de final del torneo después de su 7-6 (5) y 7-6 (4) frente al español Martín Landaluce (67°).

Así como sucedió con Nole, el partido empezó cuesta arriba para el argentino. Si bien no perdió el primer set como con el serbio, arrancó con un break abajo después del rafagazo de tres puntos seguidos con el que su rival le rompió el servicio.

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Sin embargo, fiel a su batallador estilo, el tenista de 25 años se recuperó y, en el cuarto punto de quiebre que tuvo en el partido, dejó todo igualado para que el primer set decante en el primero de los dos tie-breaks.

Allí, afiladísimo con su saque -ganó el 76% de los puntos con su primer servicio y clavó cuatro aces en el set-, le ganó un mini quiebre a su rival y mantuvo la ventaja hasta el 7-5, que aprovechó después de contar con tres set points consecutivos.

Sigue el sueño de Tirante: ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati.

Sigue el sueño de Tirante: después de la hazaña con Djokovic, ganó en dos sets y se metió en los octavos de Cincinnati.

En el segundo set salió muchísimo más picante con su saque y aprovechó por completo esta faceta de su juego, con la que ganó cinco games en 40-0 y logró elevar su efectividad a un 86% de puntos ganados con su primer servicio. Pero, a diferencia del primer set, nunca logró quebrarle al español, quien estuvo en seis puntos contra las cuerdas y siempre se impuso para mantenerse en partido.

Al igual que en el primer parcial, la historia decantó en el tie-break, en buena parte por el gran nivel que mostraron ambos. Y fue allí, que el argentino de 1,85 metro volvió a mostrar su templanza en los momentos clave. En su primera devolución clavó un mini break, el cual mantuvo hasta el 4-4 y, cuando parecía que Landaluce se recuperaba, volvió a ganarle un punto de devolución.

Así, con el primer match point del partido en su poder, el argentino no dudó y sacó uno de los tantos bombazos que dejó con su saque en la tarde de Cincinnati. Con un tremendo servicio de 141 kilómetros por hora que ajustó cerca de la T, el argentino clavó su noveno ace de la jornada y cerro la historia frente al español para meterse, con un doble 7-6, en los octavos de final del certamen.

Djokovic Cincinnati Masters 1000 Argentino
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