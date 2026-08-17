La vicegobernadora Alicia Aluani participó del aniversario de Aldea Protestante y destacó el legado de los pioneros y la identidad cultural.

Aldea Protestante celebró sus 148 años con un homenaje a sus raíces y tradiciones.

La vicegobernadora Alicia Aluani participó, en representación del Ejecutivo provincial, del acto conmemorativo por el 148° aniversario de Aldea Protestante, en el departamento Diamante.

Durante la celebración, Aluani, junto al presidente comunal, Duilio Herbel, destacó el valor histórico y cultural de la localidad y la importancia de preservar la memoria de las familias pioneras que poblaron el territorio entrerriano.

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Detalles del acto en Aldea Protestante

Aldea Protestante fue fundada el 21 de julio de 1878, junto con Valle María, San Francisco, Spatzenkutter y Salto. Estas comunidades del departamento Diamante son conocidas como las Aldeas Madres y constituyen un núcleo central de la identidad cultural de la región, donde las tradiciones de los inmigrantes alemanes del Volga se mantienen vigentes y se transmiten de generación en generación.

Durante su discurso, Aluani destacó el legado de las familias fundadoras y el aporte de la comunidad a la identidad entrerriana.

“Aldea Protestante es una comunidad que ha sabido construir su identidad y hoy honramos a aquellas familias que fundaron este lugar, preservaron su cultura y fe, y echaron profundas raíces entrerrianas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento de Entre Ríos se construye desde cada una de sus localidades y comunidades. “Entre Ríos se construye con cada una de estas comunidades que trabajan, apuestan al futuro y mantienen la mirada siempre hacia adelante”, expresó.

La vicegobernadora también reconoció especialmente a los adultos mayores por su tarea de preservar la historia y las tradiciones, y convocó a las nuevas generaciones a transformar ese legado en trabajo, producción y desarrollo.

“Debemos ser transmisores hacia los jóvenes de este espíritu de trabajo, solidaridad y comunidad que los caracteriza, sin olvidar nunca los orígenes que hicieron que esta localidad sea lo que es hoy. Feliz aniversario”, manifestó.

Un proyecto para preservar el idioma y la cultura

Durante el acto, el presidente comunal destacó la responsabilidad de preservar la identidad de Aldea Protestante y anunció que la provincia trabaja junto al Consejo General de Educación en un proyecto para incorporar la enseñanza del idioma y dialecto alemán como estímulo en el nivel inicial.

La iniciativa busca contribuir al rescate y la preservación de la herencia cultural de los alemanes del Volga en la región.

“Estos 148 años dejaron un legado que tenemos la responsabilidad de cuidar y hacerlo grande. Nuestros antepasados vinieron con muy poco en lo material, pero con mucho esfuerzo, fe y una identidad clara que supieron mantener en el tiempo”, sostuvo Herbel.

De la celebración participaron también el senador provincial Gustavo Vergara, el diputado provincial Lénico Aranda y la secretaria coordinadora de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa.

Cultura, música y una nueva obra para la localidad

La jornada concluyó con la presentación del libro El país de los gurises, de Diego Quiroga, ilustrado por Mariela Heinrich, además de distintas propuestas musicales y de danza a cargo de artistas e instituciones locales.

Como cierre de los festejos, se inauguró el reloj “Dorffuhr” –reloj de la aldea–, una obra artesanal de estilo medieval impulsada por el poblador Lucas Daniel Dalinger y realizada con la colaboración de personal de la comuna y vecinos de Aldea Protestante.