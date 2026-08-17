La tormenta que afectó a Concepción del Uruguay durante este lunes estuvo acompañada por una intensa caída de granizo

La tormenta que afectó Concepción del Uruguay durante este lunes estuvo acompañada por una intensa caída de granizo. Vecinos registraron piedras de importante tamaño, especialmente en los barrios 150 y 192 Viviendas.

La tormenta estuvo acompañada por una intensa caída de granizo en distintos sectores de la ciudad. A través de imágenes y videos enviados por vecinos se pudo observar que, en algunos puntos, las piedras alcanzaron un tamaño considerable, especialmente en sectores de las 150 y 192 Viviendas, según publica La Pirámide.Net.

Granizo en Concepción del Uruguay: hubo piedras de gran tamaño Foto gentileza La Pirámide Net

Los registros muestran la intensidad con la que se produjo la granizada durante el desarrollo del temporal. En algunos casos, los vecinos señalaron que las piedras fueron de un tamaño mayor al habitual. La caída de granizo se produjo en medio de una jornada marcada por lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes precipitaciones, de acuerdo con las condiciones de inestabilidad previstas para la región.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre daños de consideración provocados por el fenómeno. Sin embargo, continúan llegando imágenes de distintos barrios que permiten dimensionar la intensidad de la tormenta.