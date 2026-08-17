Atlético Tucumán derrotó a Estudiantes RC en Córdoba Sobre el epílogo del partido, Clever Ferreira marcó el tanto para Atlético Tucumán, que también sufrió la expulsión de Galván, en la victoria ante el Celeste. 17 de agosto 2026 · 19:38hs

Atlético Tucumán venció a Estudiantes RC de visitante.

Atlético Tucumán le ganó este lunes 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto este lunes en Córdoba por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Clever Ferreira marcó el único gol del encuentro a los 37 minutos del segundo tiempo tras un buen centro de Lautaro Godoy desde un córner. Sobre el epílogo del partido, la visita sufrió la expulsión de Ignacio Galván por doble amarilla.

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Con este resultado, el Decano, que recibirá a Instituto el próximo sábado a las 16, llegó a los ocho puntos y se ubica octavo en la Zona B. Por su parte, el Celeste, que se medirá como local ante San Lorenzo el viernes a las 20, quedó 13° con cuatro unidades.