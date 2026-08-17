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El programa de Desendeudamiento ya alcanzó a miles de trabajadores entrerrianos

Exactamente 2.921 personas ya recibieron una respuesta sobre su solicitud, por un monto total de 14.515 millones de pesos

17 de agosto 2026 · 12:05hs
El programa de Desendeudamiento ya alcanzó a miles de trabajadores entrerrianos

El programa de Desendeudamiento ya alcanzó a miles de trabajadores entrerrianos

A tres meses de la puesta en marcha del Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto al Banco de Entre Ríos, 2.921 personas ya recibieron una respuesta sobre su solicitud, por un monto total de 14.515 millones de pesos. La cifra representa el 46% de los 6.306 inscriptos hasta el momento.

Además, otro 40 por ciento de las solicitudes se encuentra en trámite, por lo que el programa continúa avanzando en la evaluación y resolución de las situaciones financieras de trabajadores y jubilados que buscan ordenar sus deudas.

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La iniciativa fue puesta en marcha en mayo pasado con el objetivo de brindar una herramienta concreta para que los entrerrianos puedan cancelar deudas vigentes con bancos, financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades, y unificarlas bajo condiciones financieras más favorables. El plan contempla una tasa fija del 60 por ciento, hasta 72 meses de plazo y un período de gracia de hasta dos meses.

Del total de personas inscriptas, 776 casos -el 16 por ciento- no califican para acceder al programa debido a las condiciones que presentan como deudores frente al Banco Central.

En tanto, los 2.609 inscriptos restantes se encuentran en distintas etapas del proceso: algunos ya fueron analizados y están a la espera de completar documentación, mientras que otros continúan en instancia de análisis.

El programa de Desendeudamiento ya alcanzó a miles de trabajadores entrerrianos

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Una herramienta que alcanzó también al sector privado

Uno de los aspectos destacados del programa es su alcance, ya que no está dirigido exclusivamente a trabajadores de la Administración Pública Provincial y jubilados provinciales. Del total de inscriptos, el 21 por ciento corresponde a empleados que no pertenecen a la Administración Pública Provincial ni son jubilados provinciales.

De esta manera, la herramienta también alcanzó a trabajadores del sector privado, en línea con el objetivo de ofrecer alternativas para mejorar el perfil financiero de las familias entrerrianas y liberar recursos destinados al pago de cuotas elevadas. El Banco Entre Ríos contempla como destinatarios a empleados públicos, privados y jubilados.

El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos se implementó como una política orientada a ordenar las finanzas personales, reducir la carga mensual de las familias y brindar una alternativa de financiamiento en mejores condiciones, a partir de la unificación de obligaciones vigentes.

Desendeudamiento trabajadores Entrerrianos
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