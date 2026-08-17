Paraná Lee tiene este lunes su cuarta y última jornada en Sala Mayo. La agenda incluye a Martín Kohan, Josefina Licitra, y Carmen Cáceres, además de presentaciones de libros y música

Paraná Lee cierra este lunes su 14ª edición con una extensa programación de presentaciones, conversatorios, literatura, música y actividades destinadas a las infancias. La cuarta y última jornada de la Feria del Libro se desarrolla en Sala Mayo desde las 10 y continuará hasta la noche.

Entre las propuestas destacadas estarán los conversatorios con Martín Kohan, Josefina Licitra y Carmen Cáceres, además de la presentación de publicaciones vinculadas con la historia y la cultura de la capital entrerriana. También habrá espacios dedicados a autores de Entre Ríos y Santa Fe.

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El cierre llegará después de una jornada dominical que reunió a lectores, escritores, editoriales y visitantes alrededor de diferentes propuestas culturales. Para este lunes, la organización dispuso actividades desde la mañana y una programación prácticamente ininterrumpida durante toda la tarde.

Paraná Lee cierra este lunes con Martín Kohan, Josefina Licitra y una amplia agenda cultural

Las actividades de la mañana

La agenda comenzó a las 10 con “Baúles andariegos” y continuó con el conversatorio “Una costumbre ubicua: reflexiones en torno al mate”, junto a Carmen Cáceres, autora de Al borde de la boca: 10 intuiciones en torno al mate. Participaron también Andrea Venturini y Alexis Chauvsosky, con EDUNER.

A las 11 se presentó Paraná, 200 años de historia 1826-2026, de la Editorial Municipal de Paraná. Media hora después fue el turno de Nuestra vida son los ríos: La historia de Luis “Cosita” Romero, del Colectivo Aguará. A las 12 se conoció Los pasos de Teresa, de Inés Ghiggi, obra teatral biográfica sobre Teresa Ratto.

La actividad continúa a las 13 con música itinerante y, a las 13.30, Román Mayorá presentará Las voces del sonido. Historias de vida en la producción musical de Paraná. Desde las 14 habrá dos propuestas simultáneas: Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán, obra reconocida con el Premio Fray Mocho en novela, y una nueva edición de “Baúles andariegos”.

Una tarde con literatura, teatro y propuestas para las infancias

A las 14.30 se presentará el Calendario lunar del Pueblo Nación Charrúa. Desde las 15 coincidirán tres actividades: la presentación de La Ventana. De la intuición a la gestión cultural, de Gerardo Dayub y Lucrecia Pérez Campos; “Una poeta en parolas”; y “Semillas de imaginación”, junto a Alejandra Peñalba.

A las 15.30, Tomás Downey protagonizará el conversatorio “El umbral en que mutamos”, moderado por Imanol Rodriguez McLean. Desde las 16 se sumarán Un río de delfines rosados, de Mara Rodríguez; y la presentación de Los distintos, de Ignacio González Lowy; “Río de risas”.

La programación continuará a las 16.30 con Carmen Cáceres y “La promesa de lo eterno”. A las 17 se desarrollarán “Arte de vivir”, una propuesta de cuentos e historias con posturas de yoga encabezada por Stella Maris Sors; el Ensamble Coral Para Voz y el conversatorio “El ruido de las cosas al quebrarse”, con Josefina Licitra y la moderación de Mariana Bolzán.

Martín Kohan y las propuestas del cierre

Uno de los encuentros centrales de la jornada llegará a las 17.30, cuando Martín Kohan participe del conversatorio “¿Hay un umbral donde el amor termina?”, moderado por Gustavo Martínez. La presencia del escritor formará parte del tramo final de una programación que combinó autores de trayectoria nacional con producciones de la región.

Finalmente, a las 19 se realizará una mesa de escritores santafesinos con Analía Giordanino y Juanjo Conti, organizada por la Secretaría de Cultura de Santa Fe y Ediciones UNL. La última actividad anunciada comenzará a las 19.30, con la presentación de Chira Molina, de Julio Migno, que pondrá punto final a la cuarta jornada de Paraná Lee.