Muri López Benítez pidió dejar de "romantizar" a los padres por cumplir su rol

Licha Martínez fue filmado por su pareja, Muri López Benítez, mientras barría junto a su hija durante su estadía en Gualeguay y la publicación despertó miles de comentarios

Luego de su participación en el Mundial 2026, Lisandro Martínez regresó a Gualeguay para disfrutar de unos días junto a su familia. En medio de ese descanso, un video doméstico del defensor de la Selección argentina se volvió viral en las redes sociales y su novia Muri López Benítez habló al respecto.

En las imágenes, compartidas por su pareja Muri López Benítez , se ve al futbolista barriendo junto a Aurora , la hija de ambos, de un año. El momento, sencillo y cotidiano, fue celebrado por miles de usuarios, que destacaron el vínculo entre padre e hija y llenaron la publicación de mensajes de admiración.

La reflexión de la pareja de Lisandro Martínez tras la viralización de un video con su hija

Entre los comentarios se leyeron frases como "Licha papá siempre será el mejor Licha", "Qué lindo un padre siendo padre" y "Licha sos perfecto", mientras que el video acumuló rápidamente una gran repercusión en las plataformas digitales.

Sin embargo, la viralización llevó a Muri López Benítez a compartir una reflexión que puso el foco en otro aspecto de la discusión. A través de una historia de Instagram, publicó una conversación privada entre amigos en la que uno de ellos ironizaba sobre los elogios recibidos por el futbolista mientras muchas madres afrontan en silencio gran parte de las tareas de crianza.

A partir de ese intercambio, la influencer expresó: "Dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que le corresponde". Al mismo tiempo, aclaró que su mensaje no era una crítica hacia Martínez, sino una reflexión sobre cómo suele valorarse socialmente la participación de los padres en las tareas cotidianas.

"Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba y porque entendió la responsabilidad que implica ser papá", señaló. No obstante, remarcó que cuidar, criar, involucrarse y asumir responsabilidades no deberían considerarse gestos extraordinarios, sino parte del compromiso que implica la paternidad.

Lo que comenzó como un tierno momento familiar durante las vacaciones de Lisandro Martínez en Entre Ríos terminó convirtiéndose en un debate más amplio sobre los roles parentales y las expectativas sociales en torno a la crianza de los hijos.