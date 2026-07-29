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La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y pidió respeto para atravesar el duelo con privacidad

La cantante La Joaqui anunció el fin de la relación tras dos años. Afirmó que la decisión fue de común acuerdo y pidió evitar especulaciones.

29 de julio 2026 · 15:41hs
La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y pidió respeto para atravesar el duelo con privacidad.

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y pidió respeto para atravesar el duelo con privacidad.

La cantante La Joaqui confirmó este miércoles el fin de su relación con Luck Ra, luego de dos años de noviazgo. Lo hizo mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y pidió respeto para transitar este momento en la esfera privada.

"Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin", expresó la artista. Aclaró que la separación "no tiene que ver con desamor" y aseguró que ambos decidieron cerrar esta etapa "con respeto, entendimiento, cariño y agradecimiento".

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La relación

En el mensaje también destacó el vínculo que el cantante mantuvo con sus hijas, Shaina y Eva, y explicó que la ruptura responde a que ambos transitan "deseos de un futuro y etapas distintas".

La Joaqui agradeció el acompañamiento de sus seguidores y solicitó a los medios de comunicación "piedad mediática" para atravesar el duelo con el menor impacto posible, mientras ambos continúan enfocados en sus proyectos personales y profesionales.

Hasta el momento, Luck Ra no realizó declaraciones públicas sobre la separación. Sin embargo, ambos dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que reforzó las versiones de crisis que circulaban desde la semana pasada.

Los rumores

Los rumores habían cobrado fuerza luego de que el panelista Pepe Ochoa afirmara en el programa LAM que la pareja atravesaba una profunda crisis y llevaba más de un mes separada. En los últimos días, además, publicaciones de ambos artistas en redes sociales alimentaron las especulaciones.

Con el comunicado difundido por La Joaqui, la pareja puso fin a las versiones y confirmó oficialmente el cierre de una relación que se convirtió en una de las más populares del ambiente musical argentino.

La Joaqui Luck Ra Duelo
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