Ctera informó que el lunes próximo habrá un paro docente en todo el país, tras una nueva negativa del Gobierno nacional a una negociación salarial.

Ctera informó que el próximo lunes habrá un paro docente en todo el país.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) oficializó la convocatoria a un paro nacional para el próximo lunes, luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno nacional para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.

El paro del lunes, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

Según el comunicado de Ctera y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, expresaron desde Ctera.

El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento “urgente” se debe al “deterioro” de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en “defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto”.

Los alcances de la medida

Si bien el paro afectará a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también llamó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el normal funcionamiento de diversas dependencias públicas provinciales y nacionales estará limitado.