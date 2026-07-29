La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) oficializó la convocatoria a un paro nacional para el próximo lunes, luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno nacional para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.
El próximo lunes habrá un paro docente en todo el país
Ctera informó que el lunes próximo habrá un paro docente en todo el país, tras una nueva negativa del Gobierno nacional a una negociación salarial.
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Paro docente en todo el país
El paro del lunes, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
Según el comunicado de Ctera y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.
“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, expresaron desde Ctera.
El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento “urgente” se debe al “deterioro” de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en “defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto”.
Los alcances de la medida
Si bien el paro afectará a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también llamó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el normal funcionamiento de diversas dependencias públicas provinciales y nacionales estará limitado.