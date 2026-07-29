En Florencio Varela, Defensa y Justicia encontró su primera victoria en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ante Deportivo Riestra. El encuentro, válido por la segunda fecha de la Zona A, terminó con victoria 2-1 a favor del local.
Defensa y Justicia logró su primera victoria en el campeonato
Como local, Defensa y Justicia se impuso por 2 a 1 sobre Deportivo Riestra, por la segunda fecha de la Zona A.
29 de julio 2026 · 19:14hs
El Halcón pegó primero. Tras un tiro libre ejecutado por David Barbona que el paranaense Ignacio Arce atajó, Juan Manuel Gutiérrez llegó para capturar el rebote y estableció el 1-0, pese a que todo el conjunto visitante reclamó fuera de juego. Barbona fue el encargado de ampliar la ventaja. El volante hizo gala de su oportunismo y puso el 2-0 a los 37 minutos.
En el inicio del complemento, el Malevo encontró el descuento. Tomás González decretó el 2-1 de cabeza tras un un centro desde la izquierda y le agregó suspenso al desenlace, aunque no pudo evitar la caída.