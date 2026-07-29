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Máxima Duportal fue convocada a la Preselección de Las Leonas

La paranaense Máxima Duportal fue citada para la concentración del 10 al 12 de agosto en el Cenard, para prepararse de cara a los Juegos Suramericanos.

29 de julio 2026 · 17:00hs
Máxima Duportal

Máxima Duportal, frente a otro desafío.

La paranaense Máxima Duportal continúa sumando motivos para ilusionarse con un lugar en el seleccionado argentino. La jugadora nacida deportivamente en el Club Atlético Talleres y actualmente integrante de River Plate fue convocada para formar parte de la Preselección Nacional de Las Leonas, que comenzará su preparación con vistas a los Juegos Suramericanos 2026.

La concentración se llevará a cabo del 10 al 12 de agosto en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los entrenamientos estarán a cargo de Juan Martín López, Lucas Colo Vila y Thiago Martins, en el marco del proceso de preparación para los Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

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La nómina reúne a 34 jugadoras y fue confeccionada de manera conjunta con Fernando Ferrara, entrenador del seleccionado mayor. La convocatoria combina la experiencia de integrantes habituales de Las Leonas con jóvenes promesas que transitan el proceso nacional y varias ex Leoncitas que buscan afianzarse en la estructura del equipo argentino.

El desafío para Máxima Duportal

Para Duportal, esta nueva citación ratifica el gran presente que atraviesa desde su llegada a River Plate y representa un nuevo paso en su crecimiento deportivo. La volante entrerriana vuelve a meterse en la consideración del cuerpo técnico nacional con el objetivo de ganarse un lugar en el plantel que afrontará uno de los principales compromisos internacionales del año para el hockey argentino.Si querés, también puedo agregar un último párrafo repasando la trayectoria de Máxima en Talleres, su paso por los seleccionados juveniles y su llegada a River Plate.

Máxima Duportal Las Leonas Juegos Suramericanos Hockey
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