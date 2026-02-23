Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo mantiene su lucidez

Uno Entre Rios | Show | Mirtha Legrand

Este lunes, la conductora Mirtha Legrand celebra 99 años. Tendrá una fiesta especial con familiares y amigos.

23 de febrero 2026 · 13:51hs
Mirtha Legrand volvió antes de Mar del Plata para organizar el festejo de este lunes, día en que soplará 99 velitas con amigos, familiares, shows sorpresas y mucho amor. Continúa asombrando por su lucidez, su disciplina y su capacidad para disfrutar cada etapa.

Así lo volvió a demostrar en la última emisión de "La Noche de Mirtha", donde compartió con sus invitados el verdadero secreto detrás de su longevidad y de ese espíritu incansable que la caracteriza. "Soy entusiasta, me gusta mi trabajo", agregó, dejando claro que la pasión por lo que hace es un combustible irremplazable.

LEER MÁS: Mirtha Legrand reveló qué haría si fuera gobierno: "Que los ricos paguen más"

A su vez, respondió con humor a la pregunta sobre invitados soñados en su "mesaza". "Prácticamente todo el mundo, sí. Todos los que yo he querido. A algunos no los quiero, pero vienen igual. Venir acá es un esfuerzo, hay que peinarse, maquillarse. A veces los invitados deben pensar qué les voy a preguntar, pero vienen igual y yo me siento feliz", aseguró frente a las cámaras. Chiquita también reveló: "La producción me manda en sobres el día anterior el currículum de cada uno. Los leo a la noche porque soy noctámbula".

El día a día de la conductora

Luego aseguró a sus 99 años: "Estoy pasando un buen momento en mi vida. Sólo le pido a Dios salud. Es lo único que yo pido. No pido dinero, ni bienestar, nada. Pido salud, tener salud para hacer esta vida que me es tan grata". Y sumó: "No tomo alcohol. No fumo. Fumé en una época cuando era más joven, pero después dejé el cigarrillo".

Sobre el sueño, aseguró que duerme "siete horas, ocho horas" y reveló una particularidad: "Duermo con la radio puesta. Escucho radio todo el día". También aclaró que no toma pastillas para dormir y confesó: "No tomo mate, es una asignatura pendiente".

