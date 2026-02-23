Lanzaron licitación para privatizar rutas nacionales, entre éstas la 12 y la 18

Economía oficializó la licitación para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco de la privatización de Corredores Viales SA.

El Ministerio de Economía oficializó la convocatoria para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco de la privatización de Corredores Viales SA.

Se publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía de la Nación que abre el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, la explotación, administración y mantenimiento de la Etapa III de la la Red Federal de Concesiones, que incluye 276 kilómetros en Entre Ríos.

El nuevo tramo a licitar incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos. Dos se encuentran en Entre Ríos. El más extenso abarca 226,72 kilómetros de la Autovía 18, desde el empalme con la Ruta Nacional 12 en Paraná hasta el empalme con la Autovía 14 en Puerto Yeruá. El otro incluye 49,39 kilómetros desde el empalme de la ruta nacional 131 en Crespo hasta el empalme de la Autovía 18 en Paraná.

Hacia la privatización total

Este nuevo paso administrativo se inserta en el proceso de privatización total de Corredores Viales SA, empresa que fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley N° 27.742. Según los considerandos de la norma, el objetivo del Proyecto Red Federal de Concesiones es que la gestión privada elimine el déficit operativo y colabore con el equilibrio de las cuentas del Estado Nacional. La resolución, firmada por el ministro Luis Caputo, establece que la Secretaría de Transporte (con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas) será la encargada de coordinar el traspaso de los tramos que actualmente opera la firma estatal hacia los nuevos concesionarios

Desde la Dirección Nacional de Vialidad se recordó que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del Estado, que “realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.

Así, el financiamiento de las obras para concluir, poner en funcionamiento o mantener las rutas correrá por cuenta de la inversión de las empresas que compitan y resulten adjudicadas.

El Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, como parte del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La decisión se adoptó mediante la resolución 174/2026, publicada en el Boletín Oficial, días después de que el titular del Palacio de Hacienda anunciara la fase II-B.

La convocatoria contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

Qué rutas están incluidas

La Secretaría de Transporte fue la encargada de definir los corredores a concesionar, verificar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual.

En esta etapa se incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016.

Además, se aprobaron el pliego de bases y condiciones generales y particulares, los formularios de cotización, el modelo de contrato y los pliegos técnicos correspondientes a cada tramo. La documentación puede consultarse y descargarse en la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13. La fecha límite para presentar ofertas es el 18 de junio al mediodía.

La resolución establece que el llamado será publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio del Ministerio de Economía, y por tres días corridos en el portal del Banco Mundial “DGMARKET”. También se dispuso la conformación de una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes ya designados.

Continuidad de la Etapa II-B

La semana pasada, el Gobierno había lanzado otra licitación correspondiente a la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas en cinco provincias. En esa oportunidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que la convocatoria también tenía alcance nacional e internacional e incluía cuatro corredores estratégicos.

Según explicó el funcionario, el nuevo esquema reemplaza el modelo vigente por uno “sin subsidios”, orientado a promover “más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.

Las obras previstas en la fase II-B comprenden tramos de las rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008 y segmentos de las rutas 7, 9 y 12.

La etapa cubrirá Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y se dividirá en cuatro corredores: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En conjunto, el Proyecto Red Federal de Concesiones prevé transferir a operadores privados la operación y el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales, en un esquema que el Gobierno define como orientado a modernizar la infraestructura vial y optimizar recursos públicos.