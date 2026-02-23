SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

Uno Entre Rios | La Provincia | SUBE

Hasta el viernes se podrá realizar el trámite de adhesión para nuevos beneficiarios del beneficio SUBE. Y desde el 2 marzo se habilitará la renovación.

23 de febrero 2026 · 13:36hs
Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

A partir del lunes 2 de marzo se podrá iniciar el proceso de renovación del boleto para estudiantes primarios, secundarios, universitarios y además docentes. Del 23 al 27 de febrero podrán solicitarlo los nuevos beneficiarios. La atención será de lunes a viernes de 8 a 13 en la Unidad de Gestión SUBE (Almafuerte, 233) o a través de Mi Paraná.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Oficina de Gestión SUBE, comenzará con el proceso de renovación de beneficios públicos para viajar en el sistema de transporte masivo de la ciudad. Se podrá gestionar de manera presencial en avenida Almafuerte 233 de lunes a viernes de 8 a 13 hs o a través del portal Mi Paraná.

De manera presencial, desde el lunes 23 al viernes 27 de febrero se podrán realizar el trámite de adhesión para nuevos beneficiarios. Y desde el 2 marzo se habilitará el operativo de renovación. Para realizar el trámite se solicitará tener turno previo en Mi Paraná.

Asimismo, se habilita el sistema de renovación online, mediante Mi Paraná. En caso de menores de 16 años, pueden iniciar el trámite el padre, madre o tutor, trayendo alguna constancia que compruebe el vínculo. Los mayores de 16 años deben registrarse en la plataforma (Mi Paraná) y gestionar el beneficio. Vale aclarar que el plazo de resolución del trámite es de hasta 10 días hábiles.

Por otro lado, el personal docente podrá iniciar con el proceso de renovación del beneficio que consta en el descuento del 50% sobre la tarifa plana. Solo pueden acceder si no perciben el código 029 en sus haberes.

Boleto Estudiantil Gratuito Universal (primario y secundario)

- DNI vigente del titular

- Tarjeta SUBE

- Tener residencia en Paraná, acreditada mediante DNI

- Constancia de Alumno Regular (con sello que tenga la leyenda del Consejo General de Educación). Si el trámite se realiza de manera presencial debe presentarla impresa

- Concurrir a escuela pública o pública de gestión privada

Boleto universitario/terciario (exclusivo trámite online a través de Mi Paraná)

- DNI vigente del titular

- Residir en el ejido de Paraná

- Tarjeta SUBE

- Constancia de alumno regular impresa (emitido en el año actual, con sello y firma, o QR o código de validación).

- Requisito indispensable: cursar bajo modalidad presencial

Boleto docente

Certificado que se gestiona en el SAGE (firmado y sellado)

- DNI

- Ser residente de Paraná

- Tarjeta SUBE

- Certificado I.S. que se emite mediante RR. HH. del CGE con el sello y firma de la escuela donde trabaja (se gestiona a través del sistema SAGE).

