Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Vecino de Paraná describió cómo fue la desesperante situación que vivió durante la tormenta de la semana pasada. Perdió todo y pide ayuda

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

23 de febrero 2026 · 14:42hs
Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Un vecino de Paraná, Alejandro Quiroga, relató cómo escapó con su hija de ocho años de una violenta crecida del arroyo que atravesó el barrio. Perdió muebles y pertenencias y denunció falta de asistencia oficial. “Con una nena en brazos, realmente hay que vivirlo. No se puede explicar”, afirmó.

La madrugada parecía tranquila hasta que el sonido de una gotera lo despertó. “Estábamos durmiendo y escuché una gotera”, contó. Minutos después, el agua ya desbordaba el baño y avanzaba por toda la casa. “Había muchísima agua, se iba para todos lados”, recordó Alejandro Quiroga, vecino de calle Don Bosco y Austria en Paraná.

El adolescente fue visto por última vez el 20 de febrero cuando se retiró del Centro de las Juventudes de calle Caputto en Paraná

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

El Jurado popular debía juzgar Roberto Carlos Goró y a su hijo Víctor Ezequiel Goró por el homicidio de Omar Mayer ﻿

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Con su hija de ocho años en brazos, salió casi a la calle en medio de “una correntada inmensa”. El hombre, de 56 años y vecino del barrio desde 2006, relató que el agua le llegaba “arriba de la cintura” mientras intentaba ponerse a resguardo. “Con una nena en brazos, realmente hay que vivirlo. No se puede explicar”, afirmó.

DAMNIFICADO INUNDACION

Testimonio desgarrador

En medio del caos, alcanzó a tomar apenas algunas cosas. “No tuve tiempo de nada. Agarré el teléfono, el de mi hija, la puse en brazos con una campera grande mía porque no me dio tiempo de cambiarle la ropa”, describió. Según explicó, caminaron media cuadra y estuvieron a punto de caer en la correntada. “Nos pudo haber llevado. Fue un milagro no caerme realmente”, sostuvo en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

La primera ayuda llegó de una vecina, quien le cambió la ropa a la niña, que estaba empapada. Más tarde, un compañero de trabajo lo asistió y le ofreció pasar la noche en su casa. Sin embargo, al regresar, el panorama era desolador: barro espeso, muebles arruinados y objetos esparcidos por el piso. “No se podía prácticamente caminar. Estaba todo tirado, en elo barro”, contó.

Las pérdidas fueron importantes. “He perdido muchas cosas: muebles, colchones, muchísimas cosas. El televisor se está secando, no sé si va a funcionar”, enumeró. En una de las paredes aún se distingue la marca que dejó el agua, casi a la mitad de la altura. Decidió no borrarla. “La dejé por la esperanza de que alguien venga a ver lo que pasó”, explicó.

El vecino aseguró que hace más de diez años que sufre anegamientos en la zona, aunque nunca con esta magnitud. “Nunca ha sido así, de esta forma. Esto realmente peligraba la vida de nosotros dos”, señaló. Y explicó que se trata del mismo arroyo que, a una cuadra, se llevó la vida de una mujer y su hija durante la tormenta.

Cómo colaborar

LEER MÁS: Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Durante más de catorce horas caminó con los pies en el barro. Hace changas de electricidad y compraventa para subsistir, por lo que cada pérdida impacta directamente en su economía. También remarcó que su vivienda no es una ocupación ilegal. Si bien destacó la solidaridad de vecinos y conocidos, cuestionó la ausencia del Estado. “De la gente tuvimos ayuda, pero del gobierno nada, absolutamente nada. Ni siquiera acercarse a ver”, denunció. Y agregó con crudeza: “Uno existe solo para ir a votar, parece”.

Conmovido, cerró su testimonio con una frase que repitió varias veces aquella noche mientras el agua subía: “Yo le debo a Dios estar vivo con mi hija. Lo último que le dije fue: ‘Yo te voy a sacar de acá’. Y gracias a Dios lo logré. Lamento mucho a las personas que no pudieron hacerlo”.

Para colaborar con la familia se puede dialogar con Alejandro al 54 9 3435 17-0077.

Paraná Agua inundación Tormenta testimonio
Noticias relacionadas
Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico en Paraná. 

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Tucumán de Gimnasia  sueña con pasar los cuartos

Tucumán de Gimnasia sueña con pasar los cuartos

Javier Micheloud trabaja en altura desde hace décadas y se destaca en su labor

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

Mucha gente se acercó a la misa por Kiara y Patricia en Paraná.

Paraná: con profundo dolor, la comunidad participó de la misa por Kiara y Patricia

Ver comentarios

Lo último

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo mantiene su lucidez

Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo mantiene su lucidez

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

Ultimo Momento
Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo mantiene su lucidez

Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo mantiene su lucidez

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Policiales
Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

Ovación
Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

La repudiable frase de Macri sobre Maradona

La repudiable frase de Macri sobre Maradona

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Tucumán de Gimnasia sueña con pasar los cuartos

Tucumán de Gimnasia sueña con pasar los cuartos

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

La provincia
Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

Lanzaron licitación para privatizar rutas nacionales, entre éstas la 12 y la 18

Lanzaron licitación para privatizar rutas nacionales, entre éstas la 12 y la 18

Santa Elena: historiadores descubren la advocación original del mítico Oratorio de Denis

Santa Elena: historiadores descubren la advocación original del mítico Oratorio de Denis

Dejanos tu comentario