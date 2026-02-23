Uno Entre Rios | La Provincia | receta electrónica

Receta electrónica: un paso más para su implementación

El Ministerio de Salud de Entre Ríos firmó un acuerdo tecnológico clave para la instrumentación de la receta electrónica

23 de febrero 2026 · 15:39hs
El Ministerio de Salud de Entre Ríos suscribió este convenio de cooperación con la firma que desarrolla sistemas informáticos para la gestión y administración de farmacias, con el objetivo de integrar e interoperar las recetas electrónicas emitidas a través del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader) con la plataforma tecnológica de la firma.

Para integrar las recetas electrónicas del sistema provincial Sader a plataformas de gestión farmacéutica, la provincia firmó un convenio con la empresa entrerriana Galbop SRL. Así, farmacias privadas habilitadas accederán de manera segura a las prescripciones emitidas en efectores públicos, sin generar costos para el Estado.

La iniciativa permitirá que las farmacias privadas habilitadas en el territorio provincial accedan de manera segura, oportuna y confiable a las prescripciones digitales generadas en efectores públicos. De este modo, se garantiza una mayor accesibilidad para los usuarios del sistema público de salud y se optimiza el circuito de dispensa de medicamentos.

Galbop SRL es una empresa entrerriana con más de 30 años de trayectoria en el sector y un aspecto destacado del vínculo es que no implicará erogaciones para el Ministerio de Salud provincial.

Al respecto, el director general de Recursos Materiales de Hospitales y CAPS, Santiago Romero Ayala, explicó: "Esta integración posibilita que un afiliado a una obra social pueda retirar en una farmacia los medicamentos prescriptos en un efector público, accediendo al descuento correspondiente otorgado por su cobertura. De este modo, se amplía la accesibilidad, se fortalece la interoperabilidad del sistema y se optimiza la articulación entre el subsector público y el privado en beneficio de los ciudadanos".

El convenio representa un nuevo hito en el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para el desarrollo de la salud digital en la provincia, y sienta las bases para futuros acuerdos orientados a potenciar soluciones tecnológicas que mejoren la calidad y eficiencia del sistema sanitario entrerriano.

