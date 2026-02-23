Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

El adolescente fue visto por última vez el 20 de febrero cuando se retiró del Centro de las Juventudes de calle Caputto en Paraná

23 de febrero 2026 · 13:07hs
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Alexander Isaías Arrúa, de 16 años, quien fue visto por última vez el 20 de febrero por la mañana en la capital entrerriana.

El adolescente se habría retirado alrededor de las 10:30 del Centro de las Juventudes ubicado en calle Salvador Caputto de Paraná, siendo esa la última comunicación que se tuvo con él.Desde entonces, no se han tenido novedades sobre su ubicación.

Vestimenta

Al momento de ausentarse, Alexander vestía bermuda de jeans color azul, remera blanca, zapatillas negras y gorra negra.

Las autoridades difundieron estos datos con el objetivo de facilitar su identificación y acelerar su localización.

Por información

Desde la Unidad Fiscal se pidió a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del joven que se comunique de inmediato al 911.

