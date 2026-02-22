Uno Entre Rios | Escenario | La Bunker Club

La Bunker Club: un espacio hecho por y para la comunidad

Una vez por mes, en Paraná, La Bunker Club abre sus puertas con una consigna clara: “hecho por y para la comunidad”

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

22 de febrero 2026 · 09:06hs
La Bunker Club: un espacio hecho por y para la comunidad

FERNANDA RIVERO / UNO

La Bunker Club: un espacio hecho por y para la comunidad
Las drags junto a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Las drags junto a Lali en la Fiesta Nacional del Mate
La Bunker Club

FERNANDA RIVERO / UNO

La Bunker Club
La Bunker Club

FERNANDA RIVERO / UNO

La Bunker Club

Una vez por mes, en Paraná, La Bunker Club abre sus puertas con una consigna clara: “hecho por y para la comunidad”. La propuesta convoca a la comunidad LGBTIQ+ y a quienes buscan un espacio donde la diversidad no se explique ni se justifique. La fiesta se consolidó en la escena como un espacio para el arte drag, la música y la expresión libre.

De Paraná al escenario con Lali: las drags que brillan en La Bunker Club

En la última edición estuvieron Elaias drag, Gaara drag, Supernova drag y Victoria drag, las artistas que días atrás compartieron escenario con Lali en la Fiesta Nacional del Mate que se realizó en Paraná el sábado 7 de febrero. El cruce entre el club y uno de los escenarios más convocantes de la ciudad expuso el crecimiento del movimiento drag local.

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Wos hizo saltar y cantar al público

El Festival Buena Vibra volvió a reunir a 20 mil personas en Ciudad Universitaria

Lali en Paraná

Elaias drag, fundador de la fiesta, recordó el recorrido: “La Bunker empezó hace 2 años y medio, en junio cumplimos 3 años. Este espacio para mí es un espacio hermoso, pensado para el arte queer, para ser libres, para bailar, para ser quienes queremos ser”.

La Bunker no solo ofrece un show. Genera trabajo para artistas, DJs, técnicos y productores, y sostiene un circuito que permite que el arte drag tenga un escenario estable en la ciudad.

Gaara drag describió la experiencia desde dos lugares: “La Bunker es un espacio de libertad y expresión. Como artista, que exista este escenario es sumamente importante para poder mostrar el arte que cada una sabe hacer. Y como consumidora de La Bunker, la música es un sueño, podés venir vestido como quieras, sin prejuicios, sin juzgamientos”.

La Bunker Club, público

Supernova drag sumó: “Para mí este espacio es único, me encanta lo que vivimos acá. Somos artistas libres que disfrutan de su trabajo, de su arte. Y el público lo agradece mucho y se divierte con nosotras”.

Victoria drag completó: “La Bunker es un espacio para gente queer, para disidencias, para ser libres. Tienen que venir a conocerla, a vivir esta experiencia”.

La reciente participación junto a Lali en la Fiesta Nacional del Mate marcó un hito para el grupo. Elaias lo definió con emoción: “Fue una locura, fue hermoso. Yo soy fan de ella, fue increíble, fue cumplir un sueño. Ella es generosa, talentosa, un sueño hecho realidad”.

Gaara drag sostuvo: “Fue un sueño cumplido, imagínense, todavía no lo podemos creer. Jamás olvidaremos esa noche”.

La Bunker Club, público (2)

Supernova drag destacó el acompañamiento recibido: “Estar con Lali fue una locura, gracias a toda la gente que nos apoyó y celebró este hecho con nosotras. Gracias Lali, gracias a la producción de Lali, nos trataron increíble, fue un sueño”.

Victoria drag agregó: “Estar con Lali fue una locura, nosotras la seguimos desde que es chiquita, y estar con ella, bailar, cantar, fue hermoso, algo increíble. Estar con ella es mágico”.

La Bunker mantiene su identidad como espacio seguro, libre de homofobia y de ataques, donde la comunidad puede encontrarse sin temor a la discriminación. A pocos meses de cumplir tres años, la fiesta consolida su lugar en la noche paranaense y sostiene, edición tras edición, una propuesta colectiva basada en la libertad y el trabajo.

LEER MÁS: Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

La Bunker Club comunidad LGBTQ+ Lali fiesta Paraná
Noticias relacionadas
Mary Ann Morrison es la nueva soberana del Carnaval del País

Mary Ann Morrison es la nueva soberana del Carnaval del País

Uriel Lozano visitó radio La Red Paraná e hizo un repaso por su trayectoria y compartió detalles de sus proyectos actuales

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

reabren la convocatoria para sumar salas a la red federal de teatros

Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Ver comentarios

Lo último

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Caso Airaldi: No nos van a intimidar, dijo Frigerio

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

Ultimo Momento
Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Caso Airaldi: No nos van a intimidar, dijo Frigerio

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

Jacob Elordi, el protagonista de Cumbres Borrascosas que se consolida en Hollywood

Jacob Elordi, el protagonista de "Cumbres Borrascosas" que se consolida en Hollywood

Crecen los rumores de romance tras la aparición pública de Pedro Pascal y Rafael Olarra

Crecen los rumores de romance tras la aparición pública de Pedro Pascal y Rafael Olarra

Policiales
San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Ovación
River buscará cambiar su imagen ante Vélez

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Adam Bareiro fue presentado en Boca

Adam Bareiro fue presentado en Boca

Marco Ruben vuelve a Rosario Central

Marco Ruben vuelve a Rosario Central

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

La provincia
Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: Milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Caso Airaldi: No nos van a intimidar, dijo Frigerio

Caso Airaldi: "No nos van a intimidar", dijo Frigerio

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

Paraná: con profundo dolor, la comunidad participó de la misa por Kiara y Patricia

Paraná: con profundo dolor, la comunidad participó de la misa por Kiara y Patricia

Dejanos tu comentario