La Bunker Club: un espacio hecho por y para la comunidad

Una vez por mes, en Paraná, La Bunker Club abre sus puertas con una consigna clara: “hecho por y para la comunidad”. La propuesta convoca a la comunidad LGBTIQ+ y a quienes buscan un espacio donde la diversidad no se explique ni se justifique. La fiesta se consolidó en la escena como un espacio para el arte drag, la música y la expresión libre.

En la última edición estuvieron Elaias drag, Gaara drag, Supernova drag y Victoria drag, las artistas que días atrás compartieron escenario con Lali en la Fiesta Nacional del Mate que se realizó en Paraná el sábado 7 de febrero. El cruce entre el club y uno de los escenarios más convocantes de la ciudad expuso el crecimiento del movimiento drag local.

Elaias drag, fundador de la fiesta, recordó el recorrido: “La Bunker empezó hace 2 años y medio, en junio cumplimos 3 años. Este espacio para mí es un espacio hermoso, pensado para el arte queer, para ser libres, para bailar, para ser quienes queremos ser”.

La Bunker no solo ofrece un show. Genera trabajo para artistas, DJs, técnicos y productores, y sostiene un circuito que permite que el arte drag tenga un escenario estable en la ciudad.

Gaara drag describió la experiencia desde dos lugares: “La Bunker es un espacio de libertad y expresión. Como artista, que exista este escenario es sumamente importante para poder mostrar el arte que cada una sabe hacer. Y como consumidora de La Bunker, la música es un sueño, podés venir vestido como quieras, sin prejuicios, sin juzgamientos”.

Supernova drag sumó: “Para mí este espacio es único, me encanta lo que vivimos acá. Somos artistas libres que disfrutan de su trabajo, de su arte. Y el público lo agradece mucho y se divierte con nosotras”.

Victoria drag completó: “La Bunker es un espacio para gente queer, para disidencias, para ser libres. Tienen que venir a conocerla, a vivir esta experiencia”.

La reciente participación junto a Lali en la Fiesta Nacional del Mate marcó un hito para el grupo. Elaias lo definió con emoción: “Fue una locura, fue hermoso. Yo soy fan de ella, fue increíble, fue cumplir un sueño. Ella es generosa, talentosa, un sueño hecho realidad”.

Gaara drag sostuvo: “Fue un sueño cumplido, imagínense, todavía no lo podemos creer. Jamás olvidaremos esa noche”.

Supernova drag destacó el acompañamiento recibido: “Estar con Lali fue una locura, gracias a toda la gente que nos apoyó y celebró este hecho con nosotras. Gracias Lali, gracias a la producción de Lali, nos trataron increíble, fue un sueño”.

Victoria drag agregó: “Estar con Lali fue una locura, nosotras la seguimos desde que es chiquita, y estar con ella, bailar, cantar, fue hermoso, algo increíble. Estar con ella es mágico”.

La Bunker mantiene su identidad como espacio seguro, libre de homofobia y de ataques, donde la comunidad puede encontrarse sin temor a la discriminación. A pocos meses de cumplir tres años, la fiesta consolida su lugar en la noche paranaense y sostiene, edición tras edición, una propuesta colectiva basada en la libertad y el trabajo.