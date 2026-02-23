Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

El Remero disputará los cuartos de final, Zona Campeonato de la Liga Nacional Masculina. El AEC jugará por la permanencia.

Rowing y Echagüe cerraron este domingo su participación en la fase regular de la Liga Nacional Masculina de Vóley. El Remero finalizó esta etapa con una victoria que lo depositó en los playoffs por el campeonato. El AEC, que sufrió una nueva derrota, jugará para conservar su plaza en la divisional.

El elenco de la costanera baja derrotó 3 a 1 a Libertad de San Jerónimo Norte, en suelo santafesino. Los parciales de este juego, correspondiente a la Zona A, fueron 25/21, 25/23, 17/25 y 25/17. Con esta victoria, el Albiceleste finalizó en la cuarta posición, obteniendo la última plaza para la Zona Campeonato.

Por su parte, el Negro de calle 25 de mayo perdió 3 a 0 en su visita a Villa Dora de Santa Fe, con parciales 25/14, 25/13 y 25/13. Echagüe cerró esta instancia en el último lugar y jugará para evitar descender a la Liga Federal.

Por el mismo sector Unión de Villa Trinidad superó en condición de visitante a Lafinur de San Luis por 3 a 1 (26/28 18/25 25/19 16/25). Mientras que La Calera venció en Córdoba a Obras de San Juan por 3 a 0 (26/28 18/25 25/19 16/25).

Posiciones de la Liga Nacional, Zona A

Villa Dora 31

La Calera 27

Obras 27

Rowing 24

UVT 24

Libertad 15

Lafinur 14

Echagüe 6

Como sigue el camino de Rowing y Echagüe

Rowing enfrentará en los cuartos de final a Sonders de Rosario. Esta instancia se disputará a partir del fin de semana al mejor de tres encuetros. El Tricolor dominó la Zona B al cerrar la primera fase con 40 unidades. El elenco santafesino ganó 15 de los 16 encuentros que disputó.

Los otros duelos de cuartos de final, Zona Campeonato, serán: Villa Dora – Ferro, Obras de San Juan - Normal 3 de Rosario y La Calera de Córdoba - Citta de Rosario.

Por su parte, Echagüe se medirá ante Ateneo Mariano Moreno en el primer cruce de la permanencia. Si supera esta llave, conservará su plaza en la Liga Nacional. Si es derrotado deberá disputar otra serie ante el ganador de Libertad San Jerónimo y Los Infernales para evitar descender de nivel.