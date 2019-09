Mirtha le hizo pasar un incómodo momento a Mario Masaccesi

Mirtha Legrand recibió en su almuerzo del domingo al periodista Mario Massaccesi al que le hizo pasar un incómodo momento con sus preguntas. Igual él pudo sobrellevar la situación y no respondió sobre situaciones íntimas.

"Vos una vez, acá sentado, dijiste que tenías un secreto que jamás le habías contado a tu familia. ¿Seguís sin confesarlo?", le consultó la diva, en referencia a lo que había declarado el cordobés en el programa, en agosto de 2015.

"No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que yo viví, muy dolorosa, muy, muy fea, que lógicamente ha marcado mi vida. Y yo salí solo, huí hacia adelante. Siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se puede salvar", respondió Massaccesi.

"Yo tenía muy claro adónde quería ir así que no me quedé en el drama. He trabajado mucho para poder sanar el dolor. Me ocupé sobre todo de ser feliz y soy feliz en cada instante de mi vida. Toda la felicidad que he vivido de los 33 años a esta parte ha compensado el dolor que tuve cuando fui chico, adolescente y joven", agregó Mario.

"¿Fuiste violado?", le preguntó Mirtha y, al ver que el periodista había continuado hablando, repitió el interrogante: "¿Fuiste violado?". Con una gran integridad, Massaccesi respondió la consulta.

"No lo voy a decir, nunca lo voy a decir. Fue mucho más que eso, fue dramático. Tengo el respeto de mi familia. La vez que estuve acá y me preguntó eso del secreto me llamaron de todos los canales. Eso pertenece al ámbito de la intimidad, considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno quiera contarlo", contestó.

"Ahora se cuenta todo en televisión", acotó Legrand y la actriz Carla Quevedo le salió al cruce. "Si, pero también hay que respetar los tiempos de la víctima, que habla cuando puede y no cuando se espera que hable", explicó la joven.

Massaccesi continuó con su relato. "Hay un ámbito de intimidad, que hay que cuidar. Eso es conocerse también. Al día siguiente de aquella vez que estuve acá, llamé a mi familia y mi hermana me dijo: ‘Nosotros estamos con los brazos abiertos para vos. Sabemos quién sos y la clase de persona que sos. Lo único que podemos hacer es tener los brazos abiertos y, si vos querés, venís y acá estamos’", completó el periodista.