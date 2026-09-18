Incendios en las islas: controlan más del 90% de los focos y prevén un alivio hidrológico en el río Paraná

En un operativo interjurisdiccional que redujo de 28 a solo tres los focos de incendio en las islas del Paraná, Entre Ríos y Santa Fe lograron controlar en las últimas horas más del 90% de las quemas con apoyo aéreo y fuerzas de seguridad. El responsable del Plan de Manejo del Fuego entrerriano, Pablo Aceñolaza, indicó a UNO que mientras se remiten actuaciones a la Justicia para sancionar a los dueños de los terrenos, el ingreso de dos crecidas del río por encima de los tres metros en las próximas tres semanas inundará la zona de riesgo, aunque alertó que la posterior acumulación de materia orgánica exigirá especial atención durante el invierno de 2027.

Los últimos incendios se produjeron el martes y hoy. Un intenso trabajo interjurisdiccional permitió contener en pocas horas la mayor parte de los focos de incendio detectados a comienzos de semana en la zona de islas frente a las costas de Rosario y San Lorenzo. Según precisó el funcionario provincial, la activación de los canales de respuesta institucional acordados resultó determinante para revertir el panorama crítico.

“Tenemos con Santa Fe un protocolo de acción que está funcionando y que en este caso funcionó a la perfección: de un día a otro se dio la efectividad en la revisión de más del 90% de los incendios”, destacó Pablo Aceñolaza. Respecto a la rápida evolución del cuadro de situación en el terreno, el funcionario precisó: “Teníamos 28 focos el día martes y para el miércoles a la tarde teníamos solamente tres”.

Asimismo, Aceñolaza puntualizó que una parte sustancial de las llamas no requirió combate directo debido a factores de extinción natural: “Para el día miércoles a la tarde el 80% de los focos habían quedado autolimitados, o sea, se habían controlado solos”. El resto de la operatividad de los brigadistas se concentró en áreas críticas de vegetación y a lo largo de la traza vial Rosario-Victoria.

En relación con el soporte logístico entre ambas jurisdicciones, el entrevistado valoró la integración de fuerzas y recursos en territorio santafesino. “No solamente se trabajó bajo protocolo, sino que también funcionaron los convenios que teníamos con Santa Fe para la utilización de espacios para que nuestros brigadistas estén allá, el funcionamiento con la gente de Prefectura, que es la que nos movilizó a las zonas de afectación, y con la gente de la Policía de Entre Ríos (PER), que también son los que están presentes rápidamente a lo largo de la traza”, resopló el funcionario.

Avión hidrante y prevención por los Juegos Sudamericanos

Frente al brote ígneo en sectores específicos del norte del Gran Rosario, fue necesaria la intervención de medios aéreos del esquema nacional. “Se mandó a pedir el avión hidrante, que depende del Sistema Nacional; el avión estaba en Misiones y vino de allá a trabajar sobre unos focos que están frente a San Lorenzo, un poquitito al norte de la ciudad de Rosario”, explicó el titular de la cartera de manejo del fuego.

Aceñolaza remarcó que la celeridad y rigurosidad de las maniobras responden en gran medida a la trascendencia de los eventos internacionales organizados en la región. “Estamos más condicionados con el tema Rosario, que hoy está con una gran cuestión por los Juegos Sudamericanos. Entonces estamos todos muy atentos a que no haya este tipo de problemas”, aseveró, confirmando que las cuadrillas continuaron en la zona insular verificando la ausencia de nuevas columnas de humo.

Acciones judiciales contra propietarios

Además de las labores de sofocación y guardia de cenizas en el territorio insular, las autoridades provinciales iniciaron acciones administrativas para determinar responsabilidades en el origen de los fuegos. “Por lo pronto, ya hemos mandado a pedir hacer los informes sobre quiénes son los propietarios. Se le comunicó a la Justicia y ésta actuará también sobre los propietarios”, confirmó Aceñolaza.

Repuntes del Paraná y alerta por combustible futuro

Consultado sobre las perspectivas meteorológicas e hidrológicas para el área Metropolitana y el Delta, el especialista proyectó un cambio de escenario radical a partir del monitoreo de las cuencas superiores: “Estamos evaluando Iguazú e Itaipú y desde hace dos o tres días están creciendo de manera importante. Tienen más o menos unos 20 a 24 días para llegar el pulso de esa inundación, que va a hacer que pase el nivel arriba de los tres metros frente a Rosario”, detalló Aceñolaza sobre el primer repunte de agua en camino.

A este incremento inicial le sucederá una creciente de mayor envergadura e intensidad prevista para las semanas siguientes. “Para fines de la primera semana de octubre va a venir otro ingreso de agua que va a ser más prolongado en el tiempo y que va a producir probablemente un llenado de la llanura de inundación y una reducción cada vez mayor de las superficies potencialmente quemables”, agregó el entrevistado, acotando que este fenómeno “va a llenar todo eso de agua y se nos van a terminar los problemas”.

Pese a que el anegamiento extinguirá el riesgo de incendio en el corto plazo, Aceñolaza concluyó la entrevista con una advertencia sobre las consecuencias biológicas a mediano plazo. “Esto nos va a dar un tiempo, un respiro ahora, pero probablemente vaya a generar sobre fines del verano que viene un mayor volumen de materia orgánica que se va a convertir en combustible para el invierno que viene. Así que la atención vamos a tenerla en ese momento también”, advirtió finalmente el responsable del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos.