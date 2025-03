Maxi Trusso se lanzó al público en un recital, nadie lo agarró y terminó hospitalizado: se fracturó la cadera

En pleno concierto Maxi Trusso se tiró al público, no lo agarraron, sufrió lastimaduras y no pudo continuar. Siguió su show cantando acostado desde el camarín

Al retirarse del club en ambulancia, Trusso escribió en sus redes sociales: “Dejo la vida por ustedes. La vuelta será inigualable”. Desde Niceto, por su parte, ironizaron el episodio con la emblemática canción de Queen y publicaron: “El show debe continuar”.

Ya hoy viernes, el periodista Leo Arias informó en su cuenta de X (ex Twitter) que el cantante se fracturó la cadera.

El intérprete de "Same old story" y "Nothing at all", entre otros éxitos, ya había sido protagonista de otros momentos igual de insólitos. Uno muy reciente ocurrió este verano, en enero, cuando en plena fiesta estaba cantando y, al bajar de la cabina de DJ y dirigirse al público, se cayó. Sin embargo, el accidente no le impidió seguir con la canción.